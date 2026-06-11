"No puede representar a Chile": oposición cuestiona decisión del Gobierno de mantener al embajador Zaliasnik

Pese a que la Fiscalía Regional de Valparaíso acaba de iniciar una investigación en su contra, este jueves el Gobierno señaló que no dará pie atrás con la designación de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel. La decisión generó molestia entre diputados de oposición, que no están de acuerdo con que represente a nuestro país en el extranjero.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, aseguró que la investigación —a raíz de las conversaciones de Zaliasnik con el principal imputado del caso Audios, Luis Hermosilla— “no modifica las decisiones” del Ejecutivo.

“Nosotros, respecto a las cosas que se han informado, somos muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y los tribunales de justicia. No tengo más opinión que dar al respecto”, indicó el canciller.

Daniel Manouchehri, diputado del Partido Socialista (PS) que denunció en Fiscalía a Zaliasnik, se mostró crítico con la decisión del Gobierno. “Un embajador es de exclusiva confianza del Presidente. ¿Por qué Kast mantiene a Zaliasnik siendo que está investigado penalmente? Mientras esto se aclara, Zaliasnik no puede representar a Chile en el mundo. Cualquier gobierno con un mínimo de estándar institucional ya habría entendido que esto es insostenible”, estimó el parlamentario.

Por su parte, el diputado del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, aseveró que “un gobierno como el de Israel, que todos los días mata a niños, a mujeres y roba las tierras de los palestinos, no creo que tenga mucho impedimento moral para recibir a un embajador que está siendo investigado penalmente”, pero “que se mantenga y que se le dé este espaldarazo no prestigia a Chile en el exterior”.

A juicio de Cuello, “los antecedentes que se conocen sobre Gabriel Zaliasnik son bastante graves y por eso el Ministerio Público ha resuelto acoger esta denuncia e investigarla”. “Si uno revisa los diálogos y los chats que se han conocido, ahí se habla de espionaje político, de intervención en el Poder Judicial y de uso ilícito de gastos reservados. En consecuencia, son hechos graves y creo que no es muy presentable que se designe y mantenga a un embajador que está bajo esa investigación”, sostuvo.

Los antecedentes incluidos en la denuncia contra Zaliasnik apuntan a eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

Entre los hechos denunciados —y que fueron dados a conocer por el medio Reportea— destaca una solicitud explícita para acceder a gastos reservados del Estado, con el objetivo de financiar una defensa penal privada. Esto, mientras que el actual embajador era abogado del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y Hermosilla era asesor en el Ministerio del Interior.

A lo anterior, se suman gestiones de honorarios a través de la entonces presidenta del directorio de ENAP, Loreto Silva; intervención en nombramientos judiciales y peticiones de fallos favorables; además de solicitudes de interceptación de teléfonos y seguimientos ilegales contra dirigentes políticos de oposición que Zaliasnik estimaba podían estar instigando las protestas del estallido social.