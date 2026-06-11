Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de Junio de 2026


Pide reformar la Ley de Lobby: director de América Transparente cuestiona reserva de reunión entre Kast y Peter Thiel

Juan José Lyon sostuvo que el encuentro entre el Presidente y el empresario estadounidense expuso las deficiencias de la legislación vigente. Además, llamó a transparentar el contenido de la cita y a ampliar las obligaciones de registro.

Juan José Lyon sostuvo que el encuentro entre el Presidente y el empresario estadounidense expuso las deficiencias de la legislación vigente. Además, llamó a transparentar el contenido de la cita y a ampliar las obligaciones de registro.

Nacional

El director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, cuestionó la falta de información sobre la reunión que sostuvo el Presidente José Antonio Kast con el empresario estadounidense Peter Thiel en La Moneda y afirmó que el episodio evidencia las falencias de la actual Ley de Lobby.

Según explicó en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, una de las principales debilidades de dicha normativa consiste en que las reuniones del Presidente de la República no están sujetas a las mismas obligaciones de registro que sí rigen para ministros, subsecretarios y otras autoridades.

“Tenemos una Ley de Lobby que es bastante incompleta, que está obsoleta hace mucho tiempo. Una de sus fallas es que las reuniones que tiene el Presidente no quedan sujetas a la ley“, sostuvo Lyon.

En ese sentido, planteó que si un empresario como Thiel hubiese sostenido un encuentro con un ministro, la cita habría debido registrarse bajo la legislación vigente, situación que no ocurre cuando el interlocutor es el Mandatario.

Lyon también puso el foco en el perfil del cofundador de PayPal y de Palantir, empresa dedicada al análisis masivo de datos, inteligencia y tecnologías de vigilancia utilizadas por distintos organismos estatales.

“Peter Thiel no vende zapatillas ni aplicaciones de fotos, sino que vende infraestructura de vigilancia e inteligencia para los Estados. Pensar que entra a La Moneda para tomarse un café sin una agenda de influencia comercial o geopolítica es bastante ingenuo“, cuestionó.

El representante de América Transparente señaló que, precisamente por las características de la compañía y la influencia internacional de su fundador, el Gobierno debió adoptar una política de mayor transparencia respecto del contenido de la reunión.

La verdad es que esta reunión de alto nivel es una reunión de interés público y por eso creemos que la Segpres debe tomar un rol más proactivo y transparentar de qué se trató al menos el encuentro”, indicó.

Peter Thiel.

Peter Thiel.

A juicio de Lyon, el hecho de que no exista una licitación o un proceso de compra en curso no disminuye la necesidad de informar sobre la conversación, sino “que hace más urgente transparentar de qué hablaron“.

El director ejecutivo de América Transparente sostuvo que la legislación requiere una reforma para incorporar de manera explícita al Presidente de la República dentro de los sujetos obligados por la Ley de Lobby.

“Es raro que la ley obligue a ministros, subsecretarios y jefes de servicio, pero deje al Presidente dentro de una caja negra. Debemos pasar a una modificación de la ley para incluirlo sin ambigüedades”, afirmó.

Así, Lyon rechazó que exista una incompatibilidad entre atraer inversiones y fortalecer la transparencia institucional: “Hay una dicotomía falsa entre elegir inversión o transparencia. Nadie le está pidiendo a Thiel que publique el código fuente de su algoritmo; lo que se le pide al Presidente es que registre públicamente que se reunió con él y para qué. Una democracia seria también atrae inversión con reglas claras“.

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