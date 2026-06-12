Alcalde José Manuel Palacios: "El Gobierno tiene una mala imagen de los municipios, creen que hay mucha corrupción"

El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), José Manuel Palacios, se refirió a la reunión que un grupo de jefes comunales sostuvo este jueves 11 de junio con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio del debate por el proyecto de Reconstrucción Nacional y la norma que exime del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el jefe comunal declaró: “El ministro nos invitó, básicamente, para escuchar nuestras posiciones, lo que creemos que es muy importante, porque finalmente hay muchas variables que él no tiene consideradas al tomar estas decisiones”.

“Le explicamos cuál era la realidad de cada uno de nuestros municipios y el impacto, por supuesto, que iba a traer. Él (Quiroz) nos comentaba que estaba abierto a desarrollar una estrategia de gradualidad, pero nosotros le comentamos que, más allá de la gradualidad, el impacto que tiene el prescindir de un 8% del presupuesto el próximo año, nos genera un montón de problemas”, recalcó.

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Palacios afirmó que el tiempo apremia y que tienen hasta la próxima semana para llegar a un acuerdo con el Gobierno. Respecto a las propuestas que le hicieron al ministro, mencionó un cambio importante en las contribuciones, para que se adopte un nuevo impuesto territorial, que se aplique sobre la venta de las propiedades.

“Esto pasa porque las contribuciones son un impuesto anacrónico, un impuesto que ya no responde a la necesidad y hay que cambiarlo por un impuesto territorial más moderno”, sostuvo.

El alcalde de La Reina señaló que personalmente empuja un impuesto “global, universal, esto aplica para todos, no como las contribuciones que está focalizado solamente en un 23%. ¿Y qué ventaja tiene este impuesto? Que esto también significa muchos ingresos para municipios más vulnerables”, aseguró.

Por otra parte, requerido sobre la propuesta de eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para compensar la baja en los ingresos de los municipios, el presidente de AMUCH aclaró que se trata de una idea de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, “en esta lógica de buscar alternativas”.

“En el fondo lo que le estamos diciendo al ministro es que estamos de acuerdo con la exención de las contribuciones para mayores 65 años, estamos de acuerdo que hay un impuesto injusto para esas personas, pero no nos haga a nosotros, los municipios, tener que costear esa política, cuando es una política de él”, dijo.

En tanto, el jefe comunal abordó la relación del Gobierno con los alcaldes. Indicó que el Ejecutivo tiene “mucha desconfianza” en trabajar con los ediles. “Creo que hay una muy mala imagen por parte del Gobierno de las administraciones municipales. Creen que hay mucha corrupción dentro de los municipios y que los municipios son mal administrados en términos generales”, aseveró.

A juicio del alcalde, “es un tema que hay que resolver”. “Lo hemos manifestado, lo manifesté en el gobierno de Boric, lo estoy manifestando ahora en este gobierno y sí, hemos notado un poco más de apertura, pero todavía está esa desconfianza”, observó.