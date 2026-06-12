Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 12 de Junio de 2026


Apuestas en línea: diputados de Chile Vamos presentan proyecto para evitar que paguen IVA

Parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli criticaron la decisión del Servicio de Impuestos Internos que habilita a las plataformas a tributar. A su juicio, las actividades ilícitas deben quedar excluidas de aquello.

Parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli criticaron la decisión del Servicio de Impuestos Internos que habilita a las plataformas a tributar. A su juicio, las actividades ilícitas deben quedar excluidas de aquello.

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Este jueves se publicó en el Diario Oficial la controvertida resolución en la que el Servicio de Impuestos Internos (SII) habilita a plataformas de apuestas online a pagar IVA. En paralelo, diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) y Evópoli presentaron un proyecto de ley para evitar que actividades ilícitas puedan ser gravadas con impuestos.

La medida del SII fue cuestionada por parlamentarios de distintas sensibilidades políticas, quienes señalaron que al permitirles tributar se estaría legalizando su situación y, además, se estaría contradiciendo un fallo de la Corte Suprema sobre la materia.

El Gobierno, en tanto, ha insistido que la resolución no cambia el estatus de los casinos online y que el SII es un organismo autónomo.

Frontis del edificio del Servicio de Impuestos Internos.
Servicio de Impuestos Internos. Foto: Aton.

En ese contexto, los diputados Diego Schalper, Jorge Guzmán, Ximena Ossandón, Eduardo Durán, Andrés Celis y Luis Pardo presentaron un proyecto de ley para que el Estado no pueda aplicar impuestos a actividades ilegales.

El diputado RN e impulsor de la iniciativa, Diego Schalper, aseguró que con el cobro de IVA a las plataformas de apuestas “se sienta un precedente y la regla tiene que ser muy clara: no es posible que el Estado declare ilegal una actividad y, paralelamente, le dé un matiz de legalidad cobrándole impuestos”.

Diputado Diego Schalper. Sebastian Cisternas/AtonChile.

En esa misma línea, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán señaló que “no puede existir una doble señal del Estado”. “Si una actividad es ilegal, debe perseguirse y sancionarse. No corresponde que, al mismo tiempo, se le otorgue reconocimiento mediante el cobro de impuestos”, insistió.

El proyecto de los parlamentarios de Chile Vamos incorpora un nuevo artículo 2 bis al Código Tributario, estableciendo que los tributos sólo podrán recaer sobre hechos, actos o actividades lícitas y que, en ningún caso, la naturaleza ilícita o delictiva de una conducta podrá constituir un hecho gravado o servir de base para la generación de impuestos.

Los diputados precisaron, en todo caso, que la iniciativa no impide gravar los efectos económicos derivados de actividades ilícitas, tales como rentas, incrementos patrimoniales o consumos conforme a las reglas generales vigentes, sino que busca impedir que el ilícito mismo sea considerado como el hecho generador del tributo.

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