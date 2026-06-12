Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 12 de Junio de 2026


Cadem: 83% apoya levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial

El 94% de los encuestados además está de acuerdo con que una de las condiciones para permitir acceso a estos datos es que existan sanciones penales para funcionarios que usen mal la información.

El 94% de los encuestados además está de acuerdo con que una de las condiciones para permitir acceso a estos datos es que existan sanciones penales para funcionarios que usen mal la información.

Nacional

Uno de los temas abordado por la última encuesta Cadem fue el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial, proyecto que está siendo tratado en el Congreso y fue a comisión mixta después de que no logró aprobación en el Senado.

Según la medición de esta semana, el 83% de los consultados se mostró de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial, en casos excepcionales o cuando exista una sospecha.

En tanto, el 74% piensa que para combatir al narcotráfico y al crimen organizado, el Estado debe poder acceder más rápido a información bancaria sospechosa.

Además, el 94% está de acuerdo con que una de las condiciones para permitir acceso a estos datos es que existan sanciones penales para funcionarios que usen mal la información, y el 56% con que el Congreso pueda fiscalizar el uso de esta facultad.

Respecto del problema del narcotráfico y el crimen organizado en el país, el 97% cree que en la actualidad es muy grave, el 95% considera que aumentó en los últimos cinco años y el 61% señaló que va a crecer en los próximos cinco años.

Sobre las causas de este fenómeno, el 57% lo atribuye a la debilidad del sistema judicial, el 38% a la corrupción de las instituciones y el 36% a la inmigración irregular.

Asimismo, el 81% piensa que las organizaciones narco o de crimen organizado han penetrado en Chile en general, 71% en Gendarmería, 71% en puertos y aduanas y 66% en bancos e instituciones financieras.

Sobre la confianza en instituciones que son capaces de combatirlo, el 79% confía en la Policía de Investigaciones, el 67% en Carabineros y el 62% en las Fuerzas Armadas.

Sólo el 46% confía en el Gobierno para esta tarea, el 42% en la Fiscalía y el 36% en las municipalidades.

Por otra parte, el 28% opina que hay un vacío de control en las calles, y otro 27% dice que están en manos de organizaciones criminales, siendo el Tren de Aragua la más conocida (98%) y la que mayor temor genera (86%).

El sondeo de opinión consideró la segunda semana de junio y recogió las respuestas de 1.008 personas, alcanzando una cobertura de 157 comunas del país.

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