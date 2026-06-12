Canadá rescata un empate ante Bosnia y Herzegovina y suma su primer punto en un Mundial

Canadá debutó con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en el Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultado que le permitió sumar el primer punto mundialista de su historia ante un estadio repleto en Toronto.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch tomó la iniciativa desde el inicio, controlando la posesión del balón y buscando profundidad mediante rápidas transiciones ofensivas. Sin embargo, Bosnia y Herzegovina mostró paciencia y orden defensivo, apostando por el contragolpe como principal herramienta de ataque.

La apertura de la cuenta llegó a los 21 minutos y fue gracias a una jugada de balón detenido. Tras un córner ejecutado al primer palo, un compañero prolongó el envío y Jovo Lukic apareció para conectar un cabezazo que dejó sin opciones al arquero canadiense.

Con la ventaja a su favor, los europeos lograron sostener el resultado durante gran parte del encuentro, aunque en el complemento Canadá aumentó considerablemente la intensidad de sus ataques.

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El técnico Marsch movió el banco a los 61 minutos y sorprendió al reemplazar simultáneamente a tres de sus principales referentes ofensivos: Jonathan David, Tajon Buchanan y Liam Miller, buscando nuevas variantes para romper la resistencia rival.

La presión canadiense fue creciendo con el paso de los minutos. La ocasión más clara llegó cuando una definición local impactó en el travesaño y posteriormente fue despejada sobre la línea por el capitán bosnio, Sead Kolasinac, evitando lo que parecía un gol seguro.

La insistencia finalmente tuvo premio a los 78 minutos. Promise David filtró un pase dentro del área para Cyle Larin, quien recibió de espaldas al arco, giró con rapidez y sacó un potente remate rasante que venció al guardameta bosnio para decretar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, ambos equipos sumaron su primer punto en el certamen. En la próxima fecha, programada para el 18 de junio, Canadá enfrentará a Catar, mientras que Bosnia y Herzegovina se medirá ante Suiza en busca de su primera victoria en el torneo.