Carlos Caszely: “Hoy el Mundial es plata y fútbol, no fútbol y plata”

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el exseleccionado nacional Carlos Caszely reflexionó sobre el presente del torneo, marcado —a su juicio— por el predominio de los intereses comerciales sobre el aspecto deportivo. En conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el ídolo del fútbol chileno afirmó que el certamen aún no le genera mayor entusiasmo y que recién comenzará a tomar forma en las fases decisivas.

“Para mí el Mundial todavía no comienza. Recién empieza cuando quedan 16 equipos. Cuando tengan que enfrentarse Alemania, Inglaterra, Francia, España, Brasil o Argentina. Ahora es un chiste. Van a haber verdaderas boletas entre algunas selecciones”, sostuvo.

Caszely fue especialmente crítico con el modelo de organización impulsado por la FIFA y por los países anfitriones, particularmente Estados Unidos. Señaló que el componente económico ha pasado a ocupar un lugar central en el megaevento deportivo. “Hoy el Mundial es plata y fútbol, no fútbol y plata. Todo está centrado en la fiesta que hacen los estadounidenses alrededor de esto. Todo es marketing, marketing y marketing”, afirmó.

En esa línea, cuestionó algunas de las innovaciones implementadas para el torneo, como las interrupciones destinadas a la hidratación de los jugadores, las que, según indicó, terminan favoreciendo los espacios publicitarios. “Dicen que quieren darle más ritmo al fútbol, pero al mismo tiempo detienen los partidos para meter publicidad”, señaló.

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El exgoleador también abordó las polémicas surgidas en torno a la organización del campeonato, particularmente las restricciones migratorias y logísticas que han afectado a algunos participantes. “Estados Unidos hace todo comercial. No dejaron entrar a un árbitro que tenía todas las garantías para estar en el Mundial. A Irán lo mandan a concentrarse a México y tiene que viajar cientos de kilómetros cada vez que juega”, comentó.

A juicio de Caszely, estas situaciones demuestran que el torneo está condicionado por factores ajenos al fútbol. “Este no es un Mundial de fútbol. Es un Mundial de plata con fútbol. Incluso político con fútbol, porque hay demasiadas restricciones”, afirmó.

Consultado por la ausencia de Chile en una nueva Copa del Mundo, Caszely apuntó a problemas estructurales del fútbol nacional. “Cuando hay siete extranjeros por equipo es imposible hacer una buena selección. Además, ya no vienen jugadores de primera categoría, sino de segunda o tercera línea”, señaló.

El exdelantero agregó que el creciente protagonismo de los representantes y empresarios del fútbol también ha impactado negativamente en el desarrollo del fútbol chileno. “Hoy todo está en manos de los empresarios. Son ellos los que mandan y los que hacen los equipos”, cuestionó.

Respecto de los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo, Caszely se mostró escéptico sobre algunas selecciones favoritas. “Todos hablan de Portugal por Cristiano Ronaldo o de Francia por Mbappé”, comentó. Sobre los equipos sudamericanos, tampoco se mostró optimista. “Brasil es fiesta, es alegría. Y Argentina va a jugar con diez si juega Messi”, aseguró.

En tanto, el histórico atacante lamentó que el acceso a los partidos se haya vuelto cada vez más restrictivo: “El fútbol es de la gente, del pueblo, y desgraciadamente las entradas están demasiado caras”.