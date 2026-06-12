Corea del Sur remonta a Chequia y alcanza a México en el liderato del Grupo A del Mundial 2026

La República de Corea debutó con un triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse por 2-1 a Chequia en el Estadio Guadalajara, resultado que le permite igualar a México en la cima del Grupo A al término de la primera jornada.

El conjunto dirigido por Hong Myung-bo dominó gran parte del encuentro gracias a su mayor control del balón, aunque debió esforzarse para revertir un marcador adverso frente a un rival que encontró en la pelota detenida su principal arma ofensiva.

Durante el primer tiempo, los asiáticos generaron las ocasiones más claras. La más destacada llegó mediante Son Heung-min, quien probó con un remate de zurda desde la entrada del área que pasó muy cerca del arco defendido por Matěj Kovář.

Ya en el complemento, Son volvió a exigir a la defensa checa, pero fue el cuadro europeo el que golpeó primero. A los 55 minutos, un preciso centro de Vladimír Coufal encontró a Ladislav Krejčí, quien apareció en el área para conectar un potente cabezazo y abrir la cuenta.

La respuesta surcoreana no tardó en llegar. A los 67 minutos, Kang In-lee filtró un gran pase para Hwang In-beom, quien se sacó una marca dentro del área y definió con calidad para establecer el empate.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia la igualdad, el trabajo colectivo de los asiáticos volvió a marcar diferencias. A los 80 minutos, una rápida combinación ofensiva terminó con un centro desde la derecha que encontró a Oh Hyeon-gyu, quien definió en el área para sellar la remontada y asegurar los tres puntos.

Con este resultado, República de Corea suma tres unidades y comparte el liderato del Grupo A con México, que previamente derrotó a Sudáfrica por 2-0 en el partido inaugural del certamen. Ambos seleccionados se enfrentarán el próximo 18 de junio en un duelo clave por la clasificación.

Por su parte, Chequia intentará recuperarse ese mismo día cuando se mida ante Sudáfrica, que también buscará sus primeros puntos en la competición.