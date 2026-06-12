Daniel Mas por nueva observación de Contraloría a gobierno de Boric: "Es otra ilegalidad de la administración anterior"

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, volvió a arremeter contra el Gobierno anterior luego de que la Contraloría invalidara una resolución que permitió el ingreso de 12 mil nuevas personas al Registro Pesquero Artesanal (RPA).

Durante la administración del presidente Gabriel Boric, la Subsecretaría de Pesca, encabezada en su momento por Julio Salas, determinó abrir el RPA en el marco de la Ley de Fraccionamiento. Sin embargo, la Contraloría cuestionó que la medida no cumplió con las exigencias establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

En ese contexto, el biministro Daniel Mas aseguró que se trata de “otra ilegalidad de la administración anterior, que parece ser que era un estilo de gobernar”.

Ahora —señaló el secretario de Estado— “vamos a hacer cumplir la ley, vamos a aplicarla de la forma que cause menos perjuicio para los pescadores. Eso será en el tiempo, pero tenemos que hacer lo que la ley nos indica”. Así, precisó que será el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, el encargado de la materia.

Previamente, el biministro ya había cuestionado el actuar de la administración anterior a raíz de un informe de Contraloría respecto al Censo, en el que se detectó la contratación de 16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros que no se encontraban habilitados para trabajar en Chile.

“Son hechos graves los que han pasado y están en la administración anterior. Todo el Censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y evidentemente pueden haber responsabilidades políticas. ¿Por parte de quién? Del ministro Grau, es el ministro de Economía de su momento”, afirmó Mas.

Las declaraciones del titular de Economía y Minería provocaron la respuesta de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que Mas está “tratando de cuadrar” los hechos para “tirarle la responsabilidad a Grau” en medio de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda. En esa misma línea, cuestionó la gestión de Mas: “Es desolador ver a las autoridades en esa actitud”.

Este viernes, requerido sobre los dichos de la exministra, Mas aseguró que Tohá “es libre de hacer las declaraciones que ella estime conveniente”. “Fueron gobierno, tuvieron su tiempo para poder hacer todos los cambios que estamos haciendo nosotros”, aseveró.