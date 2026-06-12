Instituto Nacional suspende clases durante la mañana por amenazas de tiroteo

El Instituto Nacional suspendió las clases de la jornada de la mañana de este viernes luego de recibir amenazas relacionadas con un eventual tiroteo en el establecimiento, medida adoptada de manera preventiva para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y funcionarios mientras se coordinan las acciones con las autoridades competentes.

La decisión fue comunicada por el equipo directivo a la comunidad educativa a través de un comunicado, en el que informó que la suspensión responde a la “recepción de amenazas graves relacionadas con un eventual tiroteo en el establecimiento“. El mensaje precisó que la medida afecta únicamente a la jornada matinal de este viernes.

En el mismo comunicado, el colegio señaló que durante la jornada sostendría una reunión con el sostenedor y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro para abordar la situación e iniciar las coordinaciones necesarias. Asimismo, solicitó a estudiantes y apoderados mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer eventuales nuevas determinaciones.

Por ahora, el Instituto Nacional mantiene suspendidas las actividades de la mañana y continuará monitoreando la situación junto a las autoridades educacionales y de seguridad.

La suspensión ocurre en un contexto de creciente preocupación por las amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales del país, fenómeno que en los últimos meses ha obligado a decenas de colegios y universidades a activar protocolos de seguridad y cancelar clases de forma preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.