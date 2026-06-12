Marisol Durán, presidenta del CUECH: "El CAE es un política agotada"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Marisol Durán, se refirió al proceso de cobro del Crédito con Aval de Estado (CAE) que está ejecutando la Tesorería General de la República. Además, abordó el rol de las universidades públicas en el Chile actual.

Respecto a los embargos que está ejecutando la TGR asociados a las deudas del CAE, la rectora Durán aseguró que que la medida les parece “muy lamentable” y que “les preocupa” la situación de quienes “se les han vaciado sus cuentas”.

“Creemos que la forma efectivamente genera problemas, porque nos da a entender que problemas como estos, que son tan graves, no se abordan con el diálogo a través de alguna propuesta. El consorcio de universidades del Estado ha hecho un llamado a las autoridades correspondientes, al parlamento también, a que hay que retomar el diálogo. No podemos dejar a las personas sin ingresos de un momento a otro, eso trae repercusiones para las familias, para niños, niñas, adolescentes”, cuestionó.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

En línea con lo anterior, la presidenta del CUECH aseguró que se debiera avanzar en un debate para establecer una nueva política pública en esta materia. “Lo que no avanzó y terminó con el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior, el FES, se pueda retomar y establecer alguna propuesta que cree una vía de financiamiento que sea sostenible para la educación superior y que sirva al país. Ese es el llamado que estamos haciendo hoy día”, dijo.

“Creemos que es sumamente necesario que esta propuesta aborde el tema de la diversidad de sistemas que tenemos en nuestro país de manera de no hipotecar el futuro ni de Chile, ni de las instituciones, ni de las familias chilenas”, agregó.

Sobre la problemática del CAE como mecanismo, la rectora de la UTEM afirmó que se trata de “una política agotada”. Así, abordó el alto costo que significa para el fisco y también el impacto que tiene para los estudiantes. “Hay jóvenes que terminaron, se insertaron rápidamente, han sido muy exitosos y ellos han retribuido y han pagado su deuda con el CAE, pero hay otros que han recibido ingresos que son inferiores y que no les es posible o no se han insertado en el campo laboral a pesar de las estimaciones y expectativas”, señaló.

“Por tanto, ahí efectivamente uno tiene que reconocer que hay diferentes situaciones y condiciones de las personas deudoras, por lo que no se le puede aplicar la misma medida a todas y a todos”, argumento Durán.

Por lo anterior, planteó que “el Estado en este caso debiese tener mecanismos que fuesen diferenciados para buscar un cobro para aquellas personas que hoy día están en condiciones de hacerlo y creo que eso ha ido ocurriendo en forma natural, pero en este caso efectivamente se vaciaron las cuentas y personas que ni siquiera estaban en los ingresos de los 2 millones”.

“El rol de las universidades estatales es insustituible”

Consultada sobre el desafío de fortalecer la misión de las universidades públicas actualmente, la presidenta del Cuech destacó el rol del Consorcio de Universidades del Estado, que agrupa a 18 universidades del Estado desde Arica a Punta Arena. “En muchas regiones la Universidad del Estado es la institución que entrega educación, formación, vinculación con el medio, investigación en cada uno de los territorios”, valoró.

En ese sentido, aseguró que: “El rol de las universidades estatales en nuestro país es insustituible, porque tenemos universidades en las zonas extremas como en el norte, en Arica y Parinacota, en Atacama, en Magallanes, en Aysén, donde cumplen un rol bastante importante en la región, social, hasta geopolítico, y aquellas que nos encontramos a lo largo de todo Chile tenemos un fuerte vínculo con los territorios”.

“Eso genera la posibilidad de responder también a los requerimientos que la misma región tiene en materia de investigación, en la formación de profesionales, pero esa formación de profesionales que no va solo en la entrega de un título, sino que además los profesionales que salen de las universidades estatales tienen un fuerte compromiso con su sociedad. Formamos ciudadanos que reconocen en el otro el valor de la diversidad, creemos que hoy día las universidades estatales estamos desarrollando fuertemente jóvenes que se integran a las empresas, a las instituciones, a las aulas, a los laboratorios y otros, con un fuerte compromiso también con la sociedad”, enfatizó la rectora.

Sobre las demandas de las universidades estatales, Marisol Durán indicó que, históricamente, “hemos impulsado demandas, requerimientos y propuestas en torno a un financiamiento que sea basal, porque somos las universidades del Estado de Chile”. “Nosotros entramos a competir en un sistema que está totalmente regulado. Competimos por los estudiantes, competimos por los fondos para desarrollar innovación, investigación, transferencia tecnológica y otros, y nos financiamos como las otras universidades privadas que se encuentran en el sistema o las instituciones de educación superior”, indicó.

“Por tanto, hemos hecho una solicitud y defensa también de tener aportes basales para desarrollar nuestras labores que son propias, así como esta vinculación con los territorios y el trabajo que estamos haciendo en cada una de las regiones”, agregó.

La rectora señaló que “si bien después del año 2018, cuando se promulga la ley de universidades del Estado, se le entregan algunos aportes basales, estos claramente son insuficientes para desarrollar todas las labores con las que se debe financiar la educación superior. En eso los rectores y las rectoras hacemos un esfuerzo para hacer eficientes y sostenibles los proyectos académicos en cada una de las regiones”.