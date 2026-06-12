Plan de Alerta Oncológica: Minsal resuelve el 86% de las atenciones con espera prolongada  

El jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits, junto al director de Fonasa, César Oyarzo, entregaron el segundo reporte de la implementación del Plan de Alerta Oncológica, que viene acompañado de la alerta sanitaria vigente desde el 15 de abril de este año.

Con fecha 9 de junio del 2026, las autoridades informaron que se han resuelto 25 mil 805 atenciones, lo que corresponde a un 86% del universo total. En el caso de las prestaciones retrasadas GES, se logró resolver 15 mil 519​ casos, mientras que 2 mil 326​ están en proceso de hacerlo​. Sobre los registros No GES, 10 mil 286​ prestaciones oncológicas fueron resueltas.

Las autoridades destacaron que un 87% de las prestaciones retrasadas han sido atendidas o se encuentran en gestión en los hospitales de la red pública de salud, mientras que otros 3 mil 347 casos fueron derivados a un segundo prestador indicado por Fonasa.

En línea con lo anterior, el director de Fonasa, César Oyarzo, detalló la expansión de prestadores privados en convenio Ges oncológico, y aseguró que se aumentaron los cupos pasando de mil 800 a 6 mil 826. Además, que la cantidad de prestadores privados pasó de 22 a 74, ampliando la cobertura en regiones.

“Esto, para nosotros, es un elemento que marca una colaboración público-privada muy importante que buscábamos en el marco de la Alerta Oncológica. Este esfuerzo también ha significado ampliar la cobertura regional, que también era uno de nuestros objetivos”, destacó.

En esa línea, Oyarzo sostuvo que los pacientes oncológicos, por su complejidad, eran muchas veces derivados fuera de sus regiones. “La misión de ampliar la red privada nos permitió pasar de cobertura de 7 regiones a 15 regiones, lo que nos permite garantizar que hoy día un 80% de los pacientes se están atendiendo en su propia región, lo cual consideramos también una muy buena noticia”, profundizó Oyarzo.

Las autoridades destacaron que se logró contactar y vincular al 99,9% de los registros con tiempos de espera prolongada. “Luego de haber podido identificar, contactar y vincular, es decir, ofrecerle una solución a su problema oncológico, ya sea cirugía, consulta de nueva especialidad o inicio de su garantía que se encuentra retrasada, hasta la fecha hemos podido vincular al 99,9% de los pacientes oncológicos que estaban en este Plan y, además, hemos podido saber de su estatus actualizado de información”, señaló el Dr. Berkovits.

De todas maneras hizo un llamado a las 39 personas restantes que pueden estar en esta situación de garantía retrasada o prolongación en tiempo de espera a que se contacten, por ejemplo, a través de salud responde al 600 360 7777.