Salida de seremi de Ñuble enciende alertas en la UDI: senador Sanhueza critica decisión "centralizada"

El Ministerio de Salud solicitó este viernes la renuncia del secretario regional ministerial de la Región de Ñuble, Jorge Carrillo. Al respecto, el jefe de bancada de los senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza, cuestionó la salida de la autoridad y llamó a garantizar la gestión sanitaria de la región.

A través de un comunicado, el Minsal informó que “la ministra de Salud (s), Alejandra Pizarro, solicitó la renuncia al secretario ministerial de Salud de la Región de Ñuble, Jorge Carrillo“.

La cartera agregó: “El Ministerio de Salud le agradece su trabajo durante estos meses e informa que, desde hoy viernes 12 de junio, asumirá como seremi de Salud subrogante Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi”.

La salida de Carrillo se suma a otras 21 renuncias de autoridades regionales desde el 11 de marzo, cuando el Presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda. También han dejado el Gobierno tres subsecretarios y dos ministras: Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad, y Mara Sedini en la Secretaría General de Gobierno.

El senador Gustavo Sanhueza calificó como “preocupante” la salida de Carrillo, quien alcanzó a ejercer menos de tres meses como seremi de esa cartera en la Región de Ñuble.

“Una vez más el Minsal toma una decisión que genera incertidumbre en la zona, la salida de Jorge Carrillo refleja un actuar preocupante porque afecta la continuidad del trabajo que se venía realizando y el funcionamiento de las instituciones de salud“, lamentó Sanhueza.

El jefe de bancada de senadores de la UDI cuestionó que “estas decisiones se tomen de forma centralizada y sin consultar la opinión de las autoridades locales, ya que es algo que afecta directamente a las familias y usuarios de Ñuble quienes terminan pagando las consecuencias de estos hechos”.

Así, el senador Sanhueza emplazó a que desde el Gobierno “expliquen prontamente esta decisión y señalen con claridad cómo van a garantizar la continuidad de la gestión sanitaria en la Región de Ñuble.”