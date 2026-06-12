Universidad de Chile y Renca impulsan programa para acercar la música sinfónica a estudiantes de cuarto básico

La Municipalidad de Renca, la Universidad de Chile y el Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) suscribieron un convenio de colaboración que dará inicio a “Mi Primer Concierto”, una iniciativa que permitirá que todos los estudiantes de cuarto básico de distintos establecimientos de la comuna asistan a conciertos educativos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

La Rectora Rosa Devés destacó que el programa busca entregar a los niños “una experiencia musical de calidad” que marque el inicio de un vínculo permanente con la cultura. “Esperamos que sea solo el primero y no por supuesto el último”, afirmó, junto con recalcar que la Gran Sala Sinfónica Nacional nació con una vocación pública.

“La Universidad construyó con mucho esfuerzo esta sala de nivel internacional y, si no cumple un lugar en educación, por supuesto que no estaría cumpliendo tan bien con su rol”, destacó.

La autoridad universitaria valoró la alianza con el municipio encabezado por Claudio Castro y señaló que la experiencia podría proyectarse hacia otras comunas: “Estamos felices de poder colaborar y cooperar con la Municipalidad de Renca. Algo que podría extenderse a otros municipios, por supuesto, pero siempre el liderazgo, la primera propuesta es muy grande”.

Devés explicó que la Universidad ya desarrolla programas permanentes para recibir a escolares en ensayos de sus elencos artísticos, aunque destacó que este convenio constituye la primera iniciativa con un foco específico en estudiantes de una misma edad.

“Va a ser un programa de un convenio ejemplar, pensado con mucho cuidado en el programa Renca Crece Contigo“, valoró. Agregó que este tipo de iniciativas fortalece el rol público de la institución: “La demanda nos gusta, la demanda nos obliga, la demanda nos hace cumplir con nuestro rol”.

La directora del CEAC, Dominique Thomann, aseguró que el proyecto responde a la misión de acercar las expresiones artísticas a nuevos públicos y generar un vínculo temprano entre los niños y la música. “Queremos traer a los escolares desde el inicio, que tengan un contacto y descubran el arte con estos elencos en este espacio que es de todas y todos“, señaló.

En esa línea, afirmó que la Gran Sala Sinfónica Nacional aspira a convertirse en un lugar “que se llene con todas y todos los niños de Chile”. Además, Thomann destacó que el CEAC mantiene una programación abierta para familias y estudiantes, con conciertos educativos, actividades gratuitas, clases magistrales y encuentros con artistas que se podrán encontrar en la página www.ceacuchile.cl.