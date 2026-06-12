Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 12 de Junio de 2026


Vivanco irá a casa: Corte revoca su prisión preventiva y decreta arresto domiciliario

La exministra de la Suprema, formalizada por corrupción en la "Trama Bielorrusa", había permanecido privada de libertad desde enero. El fallo del tribunal de alzada acoge el recurso de su defensa y le permite cumplir la medida cautelar en su residencia.

La exministra de la Suprema, formalizada por corrupción en la "Trama Bielorrusa", había permanecido privada de libertad desde enero. El fallo del tribunal de alzada acoge el recurso de su defensa y le permite cumplir la medida cautelar en su residencia.

Justicia

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, formalizada por múltiples delitos de corrupción en el caso Muñeca Bielorrusa, obtuvo un cambio de medidas cautelares tras las diligencias de su defensa: la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la prisión preventiva que pesaba en su contra y en su lugar decretó el arresto domiciliario.

“En la tarde ya podría volver a su hogar”, señaló la abogada de la exmagistrada Patricia Alvarado.

La decisión del tribunal de alzada fue producto de un recurso de apelación presentado por la defensa de Vivanco contra la resolución que mantuvo su prisión preventiva, en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos vinculados al caso Consorcio Belaz Movitec y Codelco.

El recurso apuntó contra la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, dictada el 4 de junio de 2026, que resolvió mantener la medida cautelar. La defensa solicitó dejar sin efecto esa decisión y pidió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional, o por las medidas que el tribunal de alzada estimara pertinentes.

Cabe señalar que Vivanco había permanecido en prisión preventiva desde el 30 de enero por los delitos antes mencionados.

[en_proceso_judicial]

Entradas relacionadas:

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
El Papa León XIV afirma que "todos, de algún modo, somos migrantes" al terminar su visita a España
post-title
Carlos Caszely: “Hoy el Mundial es plata y fútbol, no fútbol y plata”
post-title
Red Nacional de Organizaciones Migrantes: “Blindar constitucionalmente la detención prolongada no nos hará más seguros”
post-title
Stephany Griffith-Jones y AC contra Grau: "Afecta la fuerza de la institucionalidad del país”

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X