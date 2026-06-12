Vivanco irá a casa: Corte revoca su prisión preventiva y decreta arresto domiciliario

La decisión del tribunal de alzada fue producto de un recurso de apelación presentado por la defensa de Vivanco contra la resolución que mantuvo su prisión preventiva, en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos vinculados al caso Consorcio Belaz Movitec y Codelco.

El recurso apuntó contra la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, dictada el 4 de junio de 2026, que resolvió mantener la medida cautelar. La defensa solicitó dejar sin efecto esa decisión y pidió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional, o por las medidas que el tribunal de alzada estimara pertinentes.

Cabe señalar que Vivanco había permanecido en prisión preventiva desde el 30 de enero por los delitos antes mencionados.

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