Caso Hermosilla: Ángela Vivanco abandona la prisión preventiva y asegura que "ha sido un periodo muy duro"

Un importante vuelco judicial sacudió los tribunales capitalinos. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abandonó la tarde de este viernes el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera los argumentos de su defensa y revocara de forma definitiva la medida cautelar de prisión preventiva que se encontraba cumpliendo en dicho recinto penal.

Tras cruzar los accesos de la cárcel de mujeres, la otrora magistrada del máximo tribunal del país entregó sus primeras declaraciones a los medios de comunicación. En sus palabras, Vivanco manifestó que ha sido un periodo muy duro para ella y para su familia, enfatizando que no es una situación fácil estar encerrado y que resulta particularmente complicado para una persona con sus condiciones médicas. Pese a ello, aprovechó la instancia para agradecer la buena voluntad del personal de Gendarmería y de las autoridades de la prisión, quienes le facilitaron la habitabilidad interna considerando sus patologías crónicas.

La exautoridad judicial entregó detalles inéditos respecto a la forma en que debió enfrentar sus días de presidio. Al respecto, aclaró que las personas que se encuentran bajo la condición legal de imputadas permanecen en una sección completamente apartada, precisando que convivió únicamente con dos internas en su misma situación procesal y no con la totalidad de la población penal del recinto. Esto, según explicó, respondió a la aplicación de estrictas medidas de seguridad interna.

Los reparos de carácter médico y logístico expuestos por la abogada respecto a las complejidades del encierro se desglosaron bajo las siguientes declaraciones:

La exministra reiteró que posee un estado de salud deficiente que complicó su estadía en la celda. Asimismo, la imputada advirtió que para sus patologías no basta con medicamentos, requiriendo tratamientos de mayor complejidad. Por otra parte, Vivanco acusó que la realización de exámenes médicos fue difícil debido a las restricciones materiales de estar presa. Finalmente, la exmagistrada enfatizó que su defensa ya solicitó formalmente fijar una fecha para prestar declaración ante el tribunal del juicio.

“Una persona de mi edad, una persona con mis condiciones de salud, una persona que hace meses no tiene ningún contacto con los coimputados y que es una persona que siempre ha estado disponible para la Fiscalía y también para el tribunal, evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad. Al contrario, soy una persona que quiere colaborar. Yo quiero defenderme en un juicio justo, y voy a colaborar en todo lo que sea necesario para llegar a ese final”, expresó Vivanco.