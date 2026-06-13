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El fin del "Niño Guerrero": Trump reivindica operativo militar conjunto con Venezuela

El presidente de EE.UU. afirmó que una acción liderada por el Comando Sur acabó con el jefe del Tren de Aragua, organización que Washington califica como terrorista desde 2025.

El presidente de EE.UU. afirmó que una acción liderada por el Comando Sur acabó con el jefe del Tren de Aragua, organización que Washington califica como terrorista desde 2025.

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, máximo líder de la organización criminal venezolana “Tren de Aragua”, durante una operación militar conjunta entre el Comando Sur estadounidense y las Fuerzas Armadas de Venezuela.

“Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca.

La eliminación de Guerrero Flores se produce casi un año después de que Washington catalogara al grupo como Organización Terrorista Extranjera en julio de 2025, momento en el que también se ofreció una recompensa de más de cuatro millones de euros por información que condujese a su captura.

“Al inicio de mi mandato, cumplí mi promesa de designar a Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportar a miles de criminales malvados y declarar la guerra a los cárteles, que llevan mucho tiempo librando una guerra contra nuestros ciudadanos, mientras que líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva”, ha declarado Trump.

De esta manera, y aunque el presidente no ha querido dar más detalles tácticos sobre la operación, ha enfatizado que el dispositivo “ha vengado” a las víctimas de la banda y ha agradecido la coordinación con las autoridades de Caracas, asegurando que ambos gobiernos están “colaborando muy bien”.

Asimismo, ha lanzado un dardo al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien ha acusado de “abrir la frontera sur” del país “a millones de delincuentes ilegales”, permitiendo que el Tren de Aragua “violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad”.

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