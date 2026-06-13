Fernanda Pampín en la U. de Chile: El rol vital de la edición universitaria

La directora editorial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Fernanda Pampín, participó en el Seminario Internacional “Desafíos de la edición universitaria desde instituciones públicas”. El encuentro reunió a representantes de toda la región para debatir el futuro de estas publicaciones.

Durante la cita, desarrollada en la Casa Central de la institución, se trazó un diagnóstico sobre cómo el sector público puede gestionar su producción intelectual frente al mercado comercial. En este escenario, la experta reivindicó la edición universitaria como un canal de extensión cultural directo hacia la sociedad.

Alianzas estratégicas para el conocimiento

El paso de la editora argentina por el país se consolidó con la firma de un convenio marco entre CLACSO y la casa de estudios. Este acuerdo tiene como objetivo potenciar diversas áreas estratégicas, incluyendo la formación de posgrados, la investigación y el desarrollo de proyectos editoriales conjuntos.

“La Universidad de Chile es la institución del país que concentra la mayor cantidad de centros miembros asociados a nuestra red”, valoró Pampín. La especialista destacó que esta sólida presencia institucional motiva a ampliar los espacios de colaboración y tender puentes sólidos con la academia y los movimientos sociales.

Uno de los ejes centrales del debate fue la necesidad de instalar el español y el portugués como idiomas de ciencia, contrarrestando la hegemonía anglosajona. Para la representante internacional, esta labor es fundamental para garantizar la bibliodiversidad y avanzar hacia una real democratización del saber.

Para lograr este objetivo, la doctora en Literatura enfatizó la importancia de defender el acceso abierto diamante. “Para incidir y transformar la realidad a través del pensamiento crítico, lo primero es garantizar que los libros lleguen al público”, aseguró, proponiendo coediciones entre universidades para optimizar recursos.

El desafío de la sostenibilidad científica

El actual contexto regional, fuertemente golpeado por recortes presupuestarios en educación superior, plantea un escenario complejo para la investigación. Frente a estos presupuestos vulnerables a los ciclos políticos, la académica fue tajante al señalar que “asegurar la sostenibilidad de la ciencia y el libro es una misión pública”.

Finalmente, Pampín llamó a transformar los sistemas de evaluación académica que privilegian los circuitos comerciales foráneos. A través de nuevas métricas, la meta es construir criterios alternativos que reconozcan e incentiven el impacto social, político y pedagógico de la producción local.