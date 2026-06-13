Ibáñez endurece postura por megarreforma y advierte que "no estamos disponibles para imposiciones"

Una compleja valla legislativa comenzó a configurarse para la agenda económica del Ejecutivo en el Congreso Nacional. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, abordó en profundidad la discusión parlamentaria en torno a la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, manifestando sus severos reparos al diseño técnico de la iniciativa y asegurando de forma tajante que la centroizquierda no validará un esquema de votación forzado.

En una entrevista concedida al diario La Tercera, el timonel frenteamplista se refirió de manera específica a la propuesta que busca rebajar el impuesto corporativo de las empresas en Chile. Al respecto, Ibáñez sostuvo que la aspiración del bloque es que una reforma de esta envergadura estructural no profundice las brechas de desigualdad ni se traduzca en una transferencia neta de recursos desde el Fisco hacia los grupos económicos que concentran el capital.

“Si reducimos el impuesto corporativo, pero al mismo tiempo se compensa con un alza de la recaudación total, en base a los impuestos personales o en el combate de la evasión tributaria, me parece que eso es fiscalmente sostenible”, planteó el parlamentario, condicionando la viabilidad de la discusión en la Cámara Alta.

Emplazamiento al ministro Quiroz y críticas al SII

El legislador oficialista endureció el tono político al personificar las discrepancias del debate en la figura del jefe de la billetera pública, acusando una supuesta desconexión con los datos de recaudación fiscal.

Ibáñez remarcó que existe una diferencia profunda con los planteamientos del ministro Jorge Quiroz. También detalló que el SII registra un 40% de evasión y elusión en el impuesto de las empresas. Además, cuestionó la total ausencia de propuestas por parte del secretario de Estado para frenar dicha brecha.

Bajo esa misma línea argumental, el senador calificó de inviable el avance de la iniciativa en su actual estado de tramitación, asegurando que si la propuesta gubernamental carece de compensaciones y se sostiene en una mirada de carácter “ultralibertaria”, se vuelve sumamente difícil mantener una conversación legislativa razonable. Por este motivo, enfatizó que en la etapa del debate en general resulta insostenible aprobar un proyecto que, a su juicio, obligará al país a caminar en el desierto durante los próximos diez años.

Acusaciones de “provocación” y el llamado a Chile Vamos

Al ser consultado sobre la estrategia de Hacienda de instalar la discusión de la megarreforma como una suerte de “batalla cultural”, el senador de las filas del Frente Amplio calificó dicha postura como una abierta provocación hacia las bancadas opositoras. Agregó que cerrarse a la construcción de acuerdos transversales y apostar de manera exclusiva por el “pirquineo” individual de votos constituye una afrenta al espíritu democrático.

El escenario político y los puentes de diálogo que busca establecer el legislador de izquierda en este 2026 se detallaron de la siguiente manera. El parlamentario enfatizó que Chile necesita con urgencia un nuevo pacto social y no una imposición aritmética por un solo voto. Asimismo, hizo una invitación directa a las bancadas de RN y la UDI para no dejarse arrastrar por el diseño del Ejecutivo. Por otra parte, advirtió que la pulsión libertaria del ministro Quiroz amenaza con cometer el mismo error del segundo proceso constituyente. Finalmente, reconoció haberse quitado muchos prejuicios tras sostener conversaciones con parlamentarios de las filas de la derecha tradicional.

Al cierre de su intervención, el senador detalló que tras dialogar con figuras como la senadora María José Gatica (RN), el senador Rodolfo Carter (Ind. Republicano) y la senadora Paulina Núñez (RN), ha percibido un convencimiento genuino por construir una transversalidad real en el Congreso. Por ello, instó a dichos legisladores a levantar la voz frente a las presiones de Palacio, concluyendo con una advertencia clara: si el Ejecutivo desea aprobar la ley por la mínima diferencia puede intentarlo, pero su sector no cederá ante imposiciones unilaterales.