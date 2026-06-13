Israel reanuda sus ataques en Líbano y ordena la evacuación masiva de 24 poblaciones

El fantasma de la guerra abierta regresa con fuerza al norte de la frontera israelí. El Ejército de Israel ordenó de forma perentoria este sábado a los residentes de 24 poblaciones del sur de Líbano que abandonen de inmediato sus hogares ante la ejecución inminente de nuevos y masivos ataques aéreos. Desde los altos mandos de Tel Aviv justificaron la drástica medida de fuerza tras denunciar formalmente que las milicias de Hezbolá rompieron el acuerdo de alto el fuego que se encontraba en vigor.

La instrucción de desplazamiento forzoso, difundida de manera oficial por el portavoz en lengua árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el coronel Avichai Adraee, ha golpeado con especial dureza a las comunidades de la gobernación de Nabatiyé. A los pocos minutos del aviso, la agencia oficial de noticias libanesa NNA constató los primeros impactos de misiles israelíes en las localidades de Kfar Houna, Srifa y Al Twairy.

La violencia de las últimas horas ya registra consecuencias fatales en el aparato civil libanés. De acuerdo a los reportes confirmados por los servicios de emergencia de la nación árabe, una de las incursiones aéreas selectivas le quitó la vida al alcalde del municipio de Rihan, Ali Badie, transformándose en uno de los hitos más complejos de esta nueva jornada de hostilidades.

Las operaciones de artillería e incursiones aéreas desplegadas por el mando israelí en el territorio afectado se han concentrado bajo las siguientes acciones militares:

En primer lugar, fueron atacadas las afueras de Majdal Zoun desde posiciones de ocupación. Asimismo, los proyectiles estatales se lanzaron desde las colinas de Bayada y Shamaa en el municipio de Tiro. Por otra parte, un nuevo ataque aéreo de alta intensidad alcanzó la zona de Sajd en la provincia de Jezzine. Finalmente, las alarmas aéreas volvieron a encenderse en suelo israelí de forma paralela.

Intercepciones en la frontera y el factor diplomático de Irán y EE.UU.

Horas antes de que se desatara la ofensiva terrestre y aérea en el sur de Líbano, el mando de las FDI había reportado la intercepción exitosa de un presunto objetivo aéreo hostil que cruzó la frontera desde el país vecino. Dicho incidente encendió los sistemas de alerta ante el peligro inminente de aeronaves no tripuladas en las localidades fronterizas de Metula y Misgav Am.

Por su parte, las brigadas operativas de Hezbolá devolvieron el fuego de manera inmediata a través de artillería pesada en los alrededores de Nabatiye y Marjayún, según detallaron mediante comunicados de guerra. Esta nueva ola de enfrentamientos armados acontece en un momento político de extrema sensibilidad internacional. En primer lugar, la violencia recrudece ante la posibilidad real de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Asimismo, las potencias extranjeras buscan firmar un entendimiento diplomático clave. Por otra parte, el pacto internacional implicaría la consolidación del cese de hostilidades en Líbano. Finalmente, la reactivación de los bombardeos en este 2026 pone en serio riesgo el éxito de las negociaciones de paz en la región.