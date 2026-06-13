Javier Macaya sobre la megarreforma: "Supone posibilidades de éxito y de riesgo"

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), abordó el escenario actual en torno a la tramitación de la megarreforma económica y tributaria. Durante una reciente entrevista, el legislador instó a los sectores de oposición a sumarse al debate con propuestas concretas para enriquecer el proyecto.

Según detalló el parlamentario, si bien su sector ya contaría con los respaldos necesarios, el objetivo principal es cimentar las bases para el crecimiento económico. “Es una realidad que los votos ya los tenemos, y si ellos quieren influir, tienen que poner temas sobre la mesa”, afirmó Macaya.

Para el senador, la aprobación del proyecto requiere ir más allá de los márgenes estrechos en la votación. “Me gustaría que se aprobara por más que un voto. Voy a trabajar hasta el último día para construir un acuerdo más amplio”, aseguró, advirtiendo que legislar con mayorías ajustadas termina afectando la inversión a largo plazo.

En esta línea de diálogo, Macaya transparentó que no mantienen temas vetados sobre la mesa. Al respecto, precisó que se están evaluando alternativas y concesiones en materias como el crédito al empleo, la eliminación del Sence y ciertos ajustes vinculados a la invariabilidad tributaria.

El debate sobre el impuesto a los altos patrimonios

Consultado por la posibilidad de aplicar impuestos a personas de altos ingresos, el líder gremialista fue tajante al descartarlo de la discusión actual. Recordando una postura del expresidente Ricardo Lagos, argumentó que si bien Chile mantiene una baja cobertura de impuestos personales, actualmente “no es el momento” para esa medida.

“Cuando revisemos todas las medidas que tomamos para reactivar el empleo, yo miraría esto desde la justicia tributaria, de que todas las personas paguen impuestos de segunda categoría”, explicó Macaya, aludiendo a la necesidad de igualar la recaudación fiscal a los estándares del 24% que manejan los países de la OCDE.

Finalmente, el legislador definió a la megarreforma como un verdadero “cambio de paradigma” respecto al rumbo adoptado por el país desde el año 2014. Aunque reconoció la incertidumbre inherente a este tipo de normativas, defendió la iniciativa como un paso necesario para el país.

“Como toda apuesta, la megarreforma supone posibilidades de éxito y también de riesgo, pero creemos que el mayor riesgo es no hacer nada y permanecer en la mediocridad de crecer 2%”, concluyó, dejando la puerta abierta para que el PC y el FA aporten sus ideas al debate en la Comisión de Hacienda.