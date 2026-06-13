Keiko Fujimori rechaza la propuesta de Sánchez para recontar todos los votos del balotaje

Codo a codo con la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, el candidato de izquierda a la presidencia, Roberto Sánchez, propuso este viernes solicitar conjuntamente el recuento de todas las papeletas de la segunda vuelta de las elecciones. Una oferta que su rival rechazó.

El candidato de izquierda Roberto Sánchez propuso el viernes 12 de junio a su rival de derecha, Keiko Fujimori, solicitar conjuntamente el recuento de todas las papeletas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, donde ambos están prácticamente empatados, pero el equipo de esta última rechazó la oferta.

Con el 98,30% de las actas escrutadas desde las elecciones del domingo pasado, Keiko Fujimori obtiene el 50,01% de los votos frente al 49,99% de Roberto Sánchez, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Impulsada por los votos de los peruanos residentes en Estados Unidos y Japón, Keiko Fujimori, de 51 años, aventaja en unos 3.500 votos a Roberto Sánchez, de 57 años, sobre un total de más de 18 millones de votos escrutados.

“Les propongo que solicitemos conjuntamente una revisión exhaustiva, un recuento de todo el proceso, sobre todo allí donde haya indicios de que no se ha respetado la transparencia necesaria”, declaró Roberto Sánchez en una rueda de prensa.

El candidato justifica el recuento integral de las papeletas de la segunda vuelta porque, según él, el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, “quiere anular nuestros votos en el sur y (porque) nosotros detectamos irregularidades en Lima y en el voto de los peruanos en el extranjero”, dijo.

“El recuento de los votos no se hace por capricho”

Pero el candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta, ya ha rechazado la propuesta. “El recuento de votos no se hace por capricho. Vamos a respetar la normativa electoral. Las impugnaciones, anulaciones y recuentos obedecen a un procedimiento que debe seguirse”, declaró a la prensa.

El recuento ha entrado en su fase final con el examen de las actas electorales impugnadas u objeto de recurso. Este proceso podría prolongarse hasta “finales de junio”, en función de las observaciones que se formulen sobre las actas, según el director de la ONPE, Bernardo Pachas.

Las impugnaciones son estudiadas por jurados electorales especiales en audiencias públicas. “Seguimos de cerca las audiencias … esto exige paciencia, pero inspira confianza. Esperaremos el resultado final”, declaró Keiko Fujimori a la prensa.