Persisten dudas sobre el contenido del protocolo de acuerdo entre Irán y EE.UU.

Un acuerdo de paz está muy cerca, según han confirmado los mediadores pakistaníes, que se desplazan constantemente entre los dos equipos de negociación. Y las dos partes, tanto la estadounidense como la iraní, se muestran bastante optimistas, pero por el momento no hay texto oficial de este memorando de entendimiento y las versiones difieren.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que podría enviar a su vicepresidente, JD Vance, a firmar el acuerdo en Suiza este mismo fin de semana, y, sin embargo, quedan cuestiones pendientes. Las filtraciones en los medios de comunicación iraníes o estadounidenses parecían irreconciliables este viernes.

Según las filtraciones de las últimas horas, este memorando de entendimiento propuesto prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, que Irán había cerrado tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel en febrero, y el levantamiento del bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes. Se trata de una concesión por parte de ambas partes.

El texto también contemplaría un levantamiento de las sanciones estadounidenses para recompensar a Irán a medida que se cumpla el plan, como el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de crudo o el desbloqueo de los activos iraníes en el extranjero. Un acuerdo que, por lo tanto, sería ampliamente favorable a la República Islámica de Irán.

En una segunda fase, se llevarían a cabo negociaciones sobre el programa nuclear iraní: Washington y Teherán tendrían dos meses para ponerse de acuerdo sobre los puntos que siguen siendo espinosos, como el desmantelamiento del programa nuclear iraní o el destino de su uranio enriquecido.

La propuesta iraní difiere de la estadounidense

El optimismo respecto a un acuerdo de paz también se respira del lado del jefe de la diplomacia iraní, Abbas Aragchi, quien ha señalado que en los próximos días podría firmarse un acuerdo a distancia. La versión iraní difiere en muchos puntos de la propuesta por Estados Unidos.

En cuanto a la forma, no habrá ceremonia en Ginebra como se había dado a entender. Cada país firmará en su propio territorio el documento, que consta de dos páginas.

En cuanto al fondo, Irán mantendrá el control sobre el estrecho de Ormuz. En unos días, Irán y Omán publicarán un comunicado conjunto al respecto. La nación persa percibirá tasas de servicio, no impuestos, por la protección de la navegación marítima y también por la protección del medio ambiente. Pero el control del estrecho de Ormuz estará en manos de Irán. No se plantea que intervengan otros países.

En cuanto a los activos iraníes bloqueados, Irán percibirá unos 12.000 millones de dólares desde el primer día. El alto el fuego se extenderá también al Líbano, con el cese de los ataques israelíes. Esto es muy importante para Teherán. En cuanto al tema nuclear, según las filtraciones en Irán no se plantea detener el enriquecimiento de uranio ni enviar al extranjero las reservas de uranio enriquecido.

EE.UU. afirma haber derribado drones iraníes en el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, la presión se mantiene en el estrecho de Ormuz. El ejército estadounidense informó el viernes de que había derribado varios drones iraníes que tenían como objetivo buques mercantes en la zona.

“Irán ha lanzado varios drones de ataque con el objetivo de atacar buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz”, indicó el Mando Regional (Centcom) en X. “Las fuerzas estadounidenses los han derribado todos en las últimas horas, y el tráfico marítimo en el estrecho sigue fluyendo con normalidad”, agrega el comunicado.