Plan de Alerta Oncológica: Minsal logra contactar y vincular al 99,9% de los pacientes con espera prolongada

Un balance positivo respecto a la gestión de listas de espera críticas entregaron las autoridades sanitarias del país. El jefe del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud (Minsal), doctor Alebro Berkovits, en conjunto con el director de Fonasa, César Oyarzo, presentaron el segundo reporte oficial del Plan de Alerta Oncológica, estrategia gubernamental que se despliega en el marco de la alerta sanitaria vigente en el territorio nacional desde el pasado 15 de abril.

Tras la puesta en marcha de esta iniciativa de emergencia, el Minsal informó que logró contactar y vincular de forma efectiva al 99,9% de los registros que presentaban tiempos de espera prolongada. En total, la medida administrativa abarcó un universo de 29.997 registros, los cuales fueron validados rigurosamente a través de un proceso técnico iniciado por cada servicio de salud a lo largo del país.

Soluciones concretas en prestaciones GES y No GES

De acuerdo con las cifras detalladas en el informe oficial, del total de las prestaciones con espera prolongada —que incluyen las categorías GES y No GES—, un 86% de esos registros (25.805) ya cuenta con sus garantías totalmente cumplidas o con su respectivo proceso de atención médica iniciado.

Al desglosar el impacto del plan según la tipología de cobertura, las resoluciones sanitarias se estructuraron bajo los siguientes resultados:

En primer lugar, en el caso de las prestaciones retrasadas GES se logró resolver 15.519 casos pendientes. Asimismo, un grupo de 2.326 pacientes se encuentra actualmente en proceso de resolución de sus garantías. Por otra parte, sobre los registros No GES se resolvieron 10.286 prestaciones de carácter oncológico. Finalmente, del total de casos No GES resueltos, 4.250 correspondieron a cirugías complejas y 6.036 a consultas de nueva especialidad.

“Luego de haber podido identificar, contactar y vincular, es decir, ofrecerle una solución a su problema oncológico, ya sea cirugía, consulta de nueva especialidad o inicio de su garantía que se encuentra retrasada, hasta la fecha hemos podido vincular al 99,9% de los pacientes oncológicos que estaban en este Plan y, además, hemos podido saber de su estatus actualizado de información”, destacó el doctor Alejandro Berkovits.

El director de Fonasa, César Oyarzo, relevó el trabajo de gestión de redes que permitió aumentar los cupos para la atención de pacientes oncológicos a nivel nacional, registrando un salto significativo al pasar de 1.800 a 6.826 cupos disponibles. Esto fue posible gracias a la incorporación de nuevos prestadores privados, cuyo número aumentó de 22 a 74 clínicas y centros de salud.

Esta ampliación de la red privada permitió expandir la cobertura de atención para los pacientes que padecen cáncer desde 7 a 15 regiones del país. Gracias a este despliegue territorial, las autoridades garantizaron que hoy en día el 80% de los pacientes se están atendiendo en su propia región, evitando los complejos traslados fuera de sus lugares de residencia que caracterizaban a estos tratamientos por su alta complejidad.

Por otra parte, se informó que 3.347 casos debieron ser derivados a un segundo prestador médico indicado expresamente por Fonasa para asegurar la continuidad de sus tratamientos.

Búsqueda de casos no contactados y llamado a actualización de datos

Pese al éxito general del despliegue masivo, las autoridades sanitarias explicaron que aún existen 39 pacientes a los que no ha sido posible contactar. A pesar de los insistentes intentos de comunicación que los equipos de salud han realizado por distintas vías institucionales y comunitarias:

Los funcionarios han enviado mensajes de mensajería digital a través de WhatsApp .

Se han realizado múltiples llamadas al teléfono registrado de los pacientes.

Los equipos de salud pública han concretado visitas domiciliarias en los hogares.

Se despacharon cartas certificadas a las direcciones postales ingresadas.

El ministerio llegó a emitir avisos radiales regionales para dar con los usuarios.

Por este motivo, el Minsal hizo un llamado urgente a todas las personas que tengan sus garantías retrasadas o alguna prestación con espera prolongada para que se comuniquen de inmediato con la plataforma Salud Responde al fono 600 360 77 77. Asimismo, las autoridades hicieron hincapié en la importancia crítica de que los usuarios del sistema público actualicen proactivamente sus datos de contacto en el Portal Paciente de la institución, asegurando así que los centros asistenciales puedan agilizar la entrega de sus respectivas atenciones médicas.