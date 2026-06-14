Alerta en el Minvu: FNE advierte riesgos para la libre competencia en sistema de registros y contratación de obras públicas

Un severo cuestionamiento a los actuales estándares de transparencia y competencia en las licitaciones de infraestructura estatal remeció al sector de la construcción. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó formalmente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) introducir modificaciones estructurales a los reglamentos del Registro Nacional de Contratistas y de Contratos de Obras Públicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), con el objetivo de resguardar la libre competencia y mejorar la eficiencia del sistema de contratación.

A través de un informe técnico elaborado por su División Antimonopolios, en el marco de un expediente de recomendación normativa iniciado a solicitud de diversas empresas constructoras, el órgano persecutor advirtió que varios aspectos de las normativas vigentes del Minvu podrían estar generando restricciones e ineficiencias en el mercado. El análisis de la FNE centró su atención en tres materias específicas: la prohibición de inscripción simultánea de firmas relacionadas, el régimen de subcontratación de los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y las vías para resolver controversias contractuales.

Respecto al primer eje, el informe de la FNE apuntó a que la actual prohibición de inscripción de empresas relacionadas en un mismo registro o especialidad puede operar derechamente como una barrera de entrada para nuevos competidores. No obstante, la institución advirtió que una eventual eliminación de esta traba administrativa debe ejecutarse bajo estrictas condiciones de resguardo.

Las condiciones y los riesgos corporativos identificados por el organismo antimonopolios frente a la participación de conglomerados empresariales se estructuraron bajo las siguientes premisas institucionales:

En primer lugar, la eliminación de la prohibición debe exigir mecanismos que eviten la participación simultánea de firmas del mismo grupo en una misma licitación. Asimismo, la FNE propuso alinear las reglas del Minvu con las restricciones vigentes en la Ley de Compras Públicas. Por otra parte, la entidad busca prevenir de manera activa riesgos de coordinación y pactos colusorios entre filiales. Finalmente, las medidas de control pretenden neutralizar el intercambio de información estratégica y escenarios de competencia simulada.

Disparidad de criterios en el Serviu y desorden en la subcontratación

El segundo foco de preocupación de las autoridades económicas radica en la subcontratación de las obras públicas. La FNE acusó que la ausencia de una definición específica en el marco normativo del Minvu abre espacios a la incertidumbre y a una preocupante heterogeneidad en su aplicación práctica. Ello se traduce en que los distintos Serviu del país operan bajo criterios diversos y descoordinados respecto a los límites permitidos para subcontratar y las exigencias que se imponen a estos terceros, afectando de forma directa la eficiencia en la ejecución de los proyectos de vivienda.

Para corregir este desorden normativo en este 2026, la fiscalía económica propuso un set de medidas correctivas que se desglosan de forma narrativa:

La institución recomendó incorporar de manera urgente una definición expresa de subcontratación en los reglamentos.

El organismo planteó establecer un límite porcentual máximo de subcontratación que sea nacional y vinculante para todos los Serviu.

La propuesta fiscal busca prohibir taxativamente la subcontratación horizontal entre constructoras de un mismo registro y categoría.

La jefatura económica instó a restringir la posibilidad de que los propios subcontratistas vuelvan a subcontratar las labores asignadas.

Finalmente, la FNE advirtió que la actual regulación del Minvu carece por completo de mecanismos especializados para resolver conflictos durante el desarrollo de los contratos vigentes, lo que gatilla severos retrasos, mayores costos monetarios en los proyectos y desincentiva la competitividad de futuras licitaciones. Ante esto, la recomendación de la Fiscalía apunta a implementar vías de resolución claras, transparentes, predecibles y que terminen con decisiones vinculantes para las partes involucradas.