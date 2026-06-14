El fin del "impuesto a la contratación femenina": Organizaciones y oficialismo respaldan fórmula del Gobierno para la Sala Cuna Universal

El inminente ingreso de las indicaciones sustitutivas al proyecto de Sala Cuna Universal por parte del Gobierno —liderado en esta materia por el ministro del Trabajo, Tomás Rau— ha generado un amplio consenso inicial entre organizaciones de la sociedad civil y sectores de la oposición.

La fórmula del Ejecutivo, que se discutirá en la Comisión de Educación del Senado, apuesta por crear un fondo solidario financiado con una cotización del 0,3% de cargo del empleador, la cual será compensada íntegramente con una reducción al Seguro de Cesantía. Esto garantiza que no habrá un aumento en los costos laborales, al mismo tiempo que establece una implementación gradual de cuatro años para evitar el colapso del sistema.

El diseño busca derogar el actual artículo 203 del Código del Trabajo, exigencia que también había sido levantada con fuerza por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) durante los últimos días.

Para las organizaciones, el proyecto ataca el corazón de la brecha laboral de género. Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres, destacó que la clave del proyecto es que “se desvincule el costo de la sala cuna en la contratación de mujeres”.

“Si es que el Gobierno estima que es posible que dejemos de cotizar un 0,3% al Seguro de Cesantía y lo pasemos a cotizar al seguro de Sala Cuna —porque el Seguro de Cesantía ya tiene financiamiento y estaríamos apoyando el empleo femenino—, bienvenida esa idea”, señaló Jünemann. Además, recalcó que para su organización existen principios intransables que estarían recogidos en el texto: la desvinculación del costo, la extensión del derecho a trabajadoras independientes y de casa particular, y la inclusión del principio de corresponsabilidad parental para que los padres también sean sujetos del derecho.

En la misma línea, Cristina Vio, directora de ComunidadMujer, fue categórica al señalar que llegó el momento de terminar con el actual sistema. “Mientras el costo de sala cuna recaiga sobre el empleador que contrata una mujer, opera como un impuesto a esa contratación. Un fondo solidario distribuye ese costo y corrige la distorsión que se genera”, explicó.

Sobre la gradualidad de cuatro años, Vio reconoció que la compleja historia legislativa del proyecto hace necesaria esta medida para que “por fin vea la luz”, aunque espera que sea lo más acotada posible. Asimismo, advirtió un punto clave para el debate parlamentario: “Esperamos que la norma permanente no condicione el acceso a sala cuna (para los hombres) a la situación de la mujer”.

Aclaraciones sobre las Pymes y la educación

Uno de los puntos que había generado dudas era el rol de las pequeñas y medianas empresas. María José Escudero, directora de incidencia y desarrollo de Fundación Ronda, aclaró que la exención a las pymes se refiere a la provisión física del servicio, no al aporte financiero.

“En ningún caso quedarían eximidas de esta responsabilidad y todas las empresas, indistintamente de su tamaño, serían parte de fomentar la corresponsabilidad social mediante esta cotización obligatoria”, detalló Escudero.

Respecto a la progresividad del proyecto, la representante de Fundación Ronda detalló el cronograma que manejan las organizaciones: el primer año ingresarán las mujeres dependientes; el segundo, independientes y de casa particular; y entre el tercer y cuarto año se focalizará el ingreso de los padres hasta alcanzar la universalidad.

Escudero también hizo un llamado a separar la discusión laboral de la educativa. Recordó que el año pasado se promulgó una ley sobre educación primaria que resguarda la certificación y calidad de los jardines infantiles. “Creemos que aquí no hay tanto que pudiese perjudicar a la educación, sino más bien al contrario. Esto va a ayudar a normar y a establecer una oferta más amplia”, afirmó.

El respaldo y la advertencia desde la UDI

En el ámbito legislativo, la propuesta del ministro Rau encontró eco positivo en el oficialismo. El senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la Comisión de Educación, calificó las indicaciones como “tremendamente positivas”, destacando que la gradualidad es razonable y que la neutralidad en los costos laborales es vital frente a una desocupación femenina que supera el 10%.

“Estas medidas permitirán que no se encarezca la contratación y ayudarán a afrontar las altas cifras de desempleo que tenemos”, indicó el parlamentario gremialista.

Sin embargo, Sanhueza aprovechó la instancia para enviar un mensaje político a la oposición de cara a la tramitación: “Desde la UDI venimos impulsando este proyecto hace mucho tiempo (…) Espero que la izquierda, liderada por el sector del expresidente Boric, esté dispuesta al diálogo y no adopte una actitud obstruccionista como en el pasado, para después culpar a la derecha y no asumir sus propias responsabilidades”, sentenció.