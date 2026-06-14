Formando Chile: Dos de cada tres estudiantes vulnerables ignoran el puntaje mínimo de la PAES

Un alarmante panorama en materia de equidad informativa quedó al descubierto en el ámbito educativo. Una nueva medición realizada por la fundación Formando Chile reveló que dos de cada tres estudiantes vulnerables desconocen el puntaje mínimo requerido para postular a las distintas casas de estudios que se encuentran adscritas al Sistema de Acceso de la educación superior chilena.
La 4ª Encuesta de Estudiantes y Acceso a la Educación Superior fue aplicada a un universo de 2.562 estudiantes de tercero y cuarto medio, pertenecientes a establecimientos educacionales que registran un Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) superior al 80%. Los resultados arrojaron que solo un exiguo 33% de los jóvenes conoce el puntaje mínimo exigido en el proceso de selección.
Mitos sobre el financiamiento y la gratuidad universitaria
La desinformación no se restringe únicamente al rendimiento en las pruebas de selección, sino que se extiende de manera preocupante hacia las plataformas de financiamiento estatal. El estudio evidenció que persisten mitos erróneos que podrían limitar las trayectorias académicas de miles de jóvenes.
Las principales confusiones detectadas en el alumnado respecto a las reglas de la gratuidad se desglosaron bajo las siguientes cifras estadísticas:
En primer lugar, un 45% de los encuestados cree erróneamente que se requiere un puntaje ponderado mínimo en la PAES para obtener la gratuidad. Asimismo, el reporte aclaró que dicho beneficio fiscal depende de manera exclusiva de criterios socioeconómicos. Por otra parte, solo un 36% sabe con certeza que la gratuidad no se extingue automáticamente al reprobar asignaturas. Finalmente, un 34% de los estudiantes mantiene la falsa creencia de que se exige un promedio de notas igual o superior a 5,5 para calificar en el beneficio.
“Llevamos cuatro años midiendo lo mismo y los números no mejoran lo suficiente. Que un estudiante llegue a rendir la PAES sin saber cuánto necesita para postular es una señal de que el sistema todavía no llega a quienes más lo necesitan. La información es una política pública de bajo costo y alto impacto. Impulsarla requiere voluntad y colaboración de todo el ecosistema educativo”, advirtió Pablo Hormazábal, director ejecutivo de Formando Chile.
Diagnóstico de la brecha y el impacto en los proyectos de vida
Una de las particularidades metodológicas de esta versión es que, por primera vez, el instrumento incluyó de forma explícita la alternativa de respuesta “No lo sé”. Según detalló la coordinadora de Medición de la entidad, Antonia Valdés, permitir la honestidad de los usuarios sinceró los números a la baja, dando cuenta de que en las evaluaciones de los años anteriores se estaba subestimando de manera importante la real magnitud del problema.
Esta falta de comprensión se traspasa también a componentes esenciales de la postulación en este 2026, afectando la toma de decisiones críticas de las familias bajo los siguientes parámetros narrativos:
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Un escaso 54% de los jóvenes comprende realmente qué es el ranking de notas y cómo beneficia su postulación.
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Solo un 59% de la muestra escolar logra entender a cabalidad el concepto técnico de puntaje ponderado.
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El desconocimiento provoca que muchos estudiantes descarten postular a carreras o instituciones al creer que no tienen financiamiento.
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Las decisiones equivocadas afectan directamente el futuro de un 43% de alumnos que podría ser la primera generación universitaria de sus familias.
Al respecto, la directora de la Escuela de Formación para el Ingreso a la Educación Superior (EFIES) de la fundación, Camila Riquelme, enfatizó el daño de estos sesgos informativos en contextos vulnerables, lamentando que existan jóvenes que sepultan sus expectativas de ingreso bajo supuestos falsos de cobro económico. Cabe destacar que el estudio de campo fue llevado a cabo entre los meses de marzo y abril de este año, recogiendo las realidades territoriales de las regiones Metropolitana, Biobío, La Araucanía, O’Higgins y Valparaíso.