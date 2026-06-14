Gobierno adelanta indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal con gradualidad de cuatro años y cotización de 0,3%

Un esperado reimpulso a la agenda de corresponsabilidad y equidad de género en el mercado del trabajo se concretará en el Congreso Nacional. El Gobierno ingresará este lunes las indicaciones sustitutivas al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa legal que actualmente se encuentra cumpliendo su primer trámite constitucional en la Comisión de Educación del Senado.

Según explicó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, la motivación de las enmiendas responde a un mandato directo del Presidente para revisar y contrastar el diseño utilizando los mejores datos disponibles —como las proyecciones de nacimiento del Censo 2024—, atendiendo la preocupación de los gremios productivos frente al escenario de alza de costos laborales de larga data tras la implementación del salario mínimo, la ley de 40 horas y la reforma previsional. Ante la estrechez fiscal vigente, el Ejecutivo apostará por liberar a los empleadores, especialmente a las pymes, de la responsabilidad directa de proveer la sala cuna.

Para garantizar que la cobertura universal no se transforme en un freno a la empleabilidad de las mujeres, el Ministerio del Trabajo articuló una fórmula financiera junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres) que neutraliza el impacto en las planillas de los empleadores.

Las variables de financiamiento y los montos estimados por niño bajo este nuevo diseño institucional se estructuraron bajo los siguientes parámetros:

En primer lugar, la cotización para el Fondo de Sala Cuna será de un 0,3% de cargo empleador. Asimismo, esta cotización estará totalmente compensada con una reducción al seguro de cesantía. Por otra parte, el diseño final de la Dipres no tendría impacto neto en los costos laborales. Finalmente, el costo estimado por niño será superior a las 5,4 o 5,5 UTM, equivalentes a poco más de 320 mil pesos.

Junto a lo anterior, el ministro Rau detalló que la ley contará con un aporte fiscal acotado al inicio del fondo y una garantía estatal permanente en caso de que falten recursos debido a una mayor tasa de uso o un incremento imprevisto de los costos del sistema.

Un cronograma de aplicación por etapas y expansión de Junji e Integra

La reforma beneficiará directamente a cerca de 50 mil niños a nivel nacional. Con el objetivo de evitar un colapso en el sistema y permitir que la oferta educativa e inmobiliaria responda adecuadamente a la nueva demanda, las indicaciones del Ejecutivo establecen que el beneficio no se implementará en simultáneo, sino que operará bajo una estricta progresividad.

El cronograma de despliegue y las fases de inclusión para los beneficiarios en este 2026 se detallaron de la siguiente manera:

El plan del Ejecutivo establece una gradualidad total de aplicación de cuatro años .

El primer año ingresarán los hijos de mujeres del Código del Trabajo y padres con tutela laboral.

El segundo año será el turno de los hijos de trabajadoras independientes y de casa particular.

El tercer año se sumarán los hijos de padres causantes cuyas madres estudian o buscan empleo.

El cuarto año ingresarán los hijos de padres causantes de madres que no estudian ni trabajan.

Al cierre de su balance, el secretario de Estado se mostró optimista respecto al debate parlamentario que se avecina, manifestando que las reuniones previas con los legisladores reflejan un deseo transversal por avanzar. Rau recalcó que no se está reescribiendo la norma desde cero, sino que se está trabajando sobre los consensos del proyecto anterior y elementos que venían desde la administración de Sebastián Piñera. Asimismo, se evalúa inyectar más recursos a las redes de Junji e Integra para que puedan ofrecer extensiones horarias y atención en meses en que usualmente no funcionan, terminando con lo que calificó como un “impuesto a la contratación de mujeres” que ya no tiene cabida en el país.