Miles de personas se manifiestan en Ginebra en vísperas del G7

Miles de manifestantes se concentraron este domingo en Ginebra para expresar su rechazo al G7, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus homólogos se preparaban para una cumbre que comienza este lunes en la vecina Francia. Las autoridades han desplegado medidas sin precedentes para garantizar la seguridad de la cumbre.

Ecologistas, feministas y antiimperialistas se reunieron en un parque junto al lago en Ginebra para una marcha por la ciudad. Una embarcación con la vela que decía “No al G7” pasó ante la mirada de bañistas que disfrutaban del sol bajo un cielo azul.

El sábado apareció en el lago Lemán, frente a la costa de Évian, una flotilla de unas 20 embarcaciones con pancartas contra el G7 y en apoyo a Palestina. Según medios suizos, unas 20 personas fueron detenidas el viernes por la noche.

Las autoridades suizas y francesas han desplegado miles de agentes de policía para garantizar la seguridad de la cumbre de tres días, que comienza el lunes en la localidad turística de Évian-les-Bains, Francia. Los líderes mundiales tienen previsto debatir asuntos como Oriente Medio, Ucrania y los desequilibrios económicos mundiales.

Las autoridades cerraron carreteras, prohibieron las concentraciones no autorizadas y ofrecieron apoyo financiero a los negocios que pudieran verse afectados por eventuales disturbios. Solo siete de los 35 pasos fronterizos por carretera seguirían abiertos.

Francia desplegará a más de 13.000 agentes de policía y gendarmería para garantizar la seguridad en la zona de la cumbre, justo al otro lado de la frontera. Más de 800 funcionarios de control fronterizo franceses estarán en servicio, frente a unos 60 habituales.