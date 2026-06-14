Ministro Arrau anuncia urgencia a proyectos legislativos para fortalecer la protección de Carabineros

La agenda de orden público vuelve a tomarse de manera prioritaria la discusión en el Congreso Nacional. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, anunció este sábado que el Gobierno otorgará urgencia a dos proyectos de ley orientados a fortalecer de manera directa la protección de Carabineros, reafirmando el respaldo del Ejecutivo a la labor de las policías en medio de la creciente controversia política sobre los alcances y vigencia de la Ley Naín-Retamal.
A través de una publicación realizada en su cuenta oficial de la red social X, el secretario de Estado fijó la posición de Palacio frente a los cuestionamientos de la oposición y sectores académicos, señalando que mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, ellos se mantienen firmes protegiendo a las policías. En ese contexto, Arrau informó que el Ejecutivo ingresará formalmente durante este lunes las calificaciones de urgencia para ambas iniciativas legislativas.
Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías.
Atendiendo la solicitud de la bancada de RN, este lunes ingresaremos urgencia a dos proyectos clave:
1️⃣ Aumentar penas por atentados contra…
— Martín Arrau GH. (@martinarrau) June 13, 2026
El jefe de la cartera de Seguridad detalló que la decisión gubernamental responde de manera directa a un requerimiento formal planteado desde el parlamento por las bancadas de la derecha tradicional.
Las medidas específicas contempladas en este reimpulso de la agenda de seguridad estatal se estructuraron bajo los siguientes compromisos técnicos:
En primer lugar, el ministro de Seguridad detalló que atendieron la solicitud de la bancada de RN. Asimismo, el Ejecutivo ingresará la urgencia para aumentar las penas por atentados cometidos contra Carabineros. Por otra parte, la reforma legal busca extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios en calidad de franco. Finalmente, las autoridades informaron que estas dos iniciativas prioritarias ingresarán al Congreso este lunes.
“Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la Ley Naín-Retamal, nosotros seguimos firmes protegiendo a nuestras policías. (…) No retrocederemos en proteger a quienes nos cuidan”, enfatizó el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Respaldo jurídico y un complejo escenario legislativo
De acuerdo con lo argumentado por la autoridad gubernamental, el objetivo primordial de estas enmiendas es robustecer el respaldo jurídico de los funcionarios policiales cuando deban enfrentar situaciones críticas de riesgo y peligro de vida, además de reforzar las herramientas institucionales para el cumplimiento de sus funciones.
El advenimiento de este trámite y las implicancias del debate que marcará las votaciones en este 2026 se detallaron bajo los siguientes factores de análisis. El anuncio gubernamental se produce en medio de una alta tensión política generada esta semana. Asimismo, la discusión ha estado marcada por diversas propuestas y balances sobre la Ley Naín-Retamal. Por otra parte, las urgencias ingresadas por La Moneda anticipan una nueva y compleja etapa del debate legislativo en el Congreso. Finalmente, los parlamentarios deberán resolver modificaciones sustanciales sobre las facultades y garantías destinadas a las policías.