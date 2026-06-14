Ministro Arrau anuncia urgencia a proyectos legislativos para fortalecer la protección de Carabineros

El titular de Seguridad confirmó que el Ejecutivo pondrá celeridad a las iniciativas que buscan endurecer penas por ataques a la policía y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios de franco, en medio de la controversia por la Ley Naín-Retamal.