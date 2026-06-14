Proyecto de Sala Cuna: CUT emplaza al Gobierno a cumplir su compromiso de ingresar indicaciones

En un reciente comunicado de prensa de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la organización reiteró sus exigencias ante el inminente ingreso de indicaciones al proyecto de Sala Cuna para Chile. La multisindical recordó que este paso fue comprometido por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para el lunes 15 de junio, durante su primera Cuenta Pública.
Desde la entidad sindical enfatizaron que el debate legislativo no puede seguir postergándose ni limitarse a estrategias comunicacionales. El objetivo debe ser avanzar decididamente hacia un sistema universal de cuidados que reduzca las profundas brechas que enfrentan las mujeres en el trabajo.
La vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, Karen Palma Tapia, instó al Ejecutivo a transparentar pronto sus propuestas. “Esperamos que el Gobierno cumpla su palabra y presente las indicaciones comprometidas. Las mujeres trabajadoras llevan demasiado tiempo esperando respuestas concretas”, afirmó.
La dirigenta recalcó la necesidad de conocer en detalle los cambios sugeridos para verificar si existe voluntad real para levantar barreras. Para la organización, resulta urgente establecer un mecanismo que permita a miles de mujeres acceder y mantenerse en el empleo formal.
Entre los pisos mínimos exigidos, la CUT apuntó a la derogación definitiva de la discriminación amparada en el actual artículo 203 del Código del Trabajo. Además, solicitan que el nuevo modelo cuente con un financiamiento sostenible y calidad garantizada para las familias.
Corresponsabilidad y diálogo activo
La agrupación de trabajadores manifestó su inquietud por los más de tres meses que el Gobierno demoró en definir el texto. “Lo que corresponde es avanzar en una política pública robusta, que fortalezca el empleo femenino“, puntualizó la vicepresidenta, advirtiendo que la ley no puede ser “una promesa permanente”.
En esta línea, Palma subrayó que el modelo debe reconocer que el cuidado de menores es una responsabilidad social compartida. Asimismo, garantizó que la entidad sindical participará activamente en las distintas instancias de tramitación que se abran en el Congreso.
“Esperamos que el Gobierno escuche a las organizaciones sindicales y a las mujeres trabajadoras, porque son ellas quienes conocen de primera fuente las dificultades”, cerró la representante, llamando a forjar acuerdos con convicción en materia de derechos.