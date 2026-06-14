Rodrigo Paz anuncia el levantamiento de 20 puntos de bloqueo en Bolivia en medio del diálogo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que en las últimas 24 horas se han levantado más de 20 puntos de bloqueo en distintas regiones del país. El jefe de Estado destacó que las interrupciones viales han caído a su nivel mínimo gracias a los resultados obtenidos mediante las mesas de diálogo político.

A través de sus redes sociales, el mandatario valoró “la voluntad de dialogar y encontrar caminos comunes hacia el nuevo orden, dejando atrás la confrontación y la conspiración”. Esta flexibilización permitió el ingreso de más de 34 millones de litros de combustible a La Paz y El Alto para mitigar el desabastecimiento.

Los datos oficiales de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) cifran en 68 los puntos de bloqueo activos en todo el territorio nacional. Esta estadística representa el número más bajo registrado desde que comenzaron las movilizaciones hace 44 días, mostrando un retroceso respecto a los 86 sectores reportados anteriormente.

Pese a la positiva evolución, la región de Cochabamba sigue concentrando la mayor cantidad de rutas cortadas, seguida por La Paz, Potosí, Oruro y Santa Cruz. En paralelo, las autoridades reportaron la incautación de más de 7 millones de bolivianos que presuntamente financiaban las marchas, detectándose listas de participantes vinculadas a sectores afines al expresidente Evo Morales.

Abastecimiento estratégico y ayuda humanitaria

Las movilizaciones, convocadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y colectivos campesinos por la crisis económica, terminaron por exigir la renuncia del presidente. La inoperabilidad de las rutas generó una compleja situación humanitaria que afectó directamente el funcionamiento de los servicios de salud.

Frente a este escenario, el Ministerio de Sanidad boliviano logró el traslado logístico de seis toneladas de oxígeno medicinal líquido para los hospitales de las principales ciudades. La cartera gubernamental aseguró que mantendrá la supervisión en las rutas habilitadas de forma progresiva para garantizar el flujo ininterrumpido de insumos estratégicos y medicamentos.