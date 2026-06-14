Tragedia en Brasil: Youtuber argentino "Gaspi" y cantante Oliver Tree mueren en un choque de helicópteros en Río de Janeiro

Una tragedia aérea conmociona al mundo del espectáculo y las redes sociales en el continente. El cantante estadounidense Oliver Tree y el reconocido youtuber argentino Gaspar Prim, popularmente conocido como “Gaspi”, se encuentran entre las víctimas fatales de un fatal accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, durante la mañana de este domingo, el cual cobró la vida de un total de seis personas.

De acuerdo a la información oficial contrastada por CNN Brasil, ambas figuras públicas integran la nómina de fallecidos producto de la colisión en el aire de dos helicópteros en la localidad de Recreio dos Bandeirantes, un barrio residencial ubicado en la zona suroeste de la ciudad carioca. Las pericias iniciales detallaron que de las seis víctimas mortales, cinco viajaban al interior de una de las aeronaves, mientras que en el segundo aparato solo se trasladaba el piloto al mando.

La lista oficial de pasajeros y tripulantes fallecidos entregada por los equipos forenses locales incluye a los siguientes ciudadanos:

En primer lugar, el pasajero estadounidense Oliver Tree Nickel figura en la nómina de fallecidos. Asimismo, los ocupantes Lucas Vignale, Gaspar Prim y Lucas Brito Chaves perdieron la vida en el mismo aparato. Por otra parte, el piloto de dicha aeronave fue identificado como Alexandre Souza. Finalmente, el aviador Charles Marsillac, quien pilotaba el segundo helicóptero.

El legado de Oliver Tree y el fenómeno masivo de “Gaspi” en internet

La muerte de ambos creadores de contenido representa un duro golpe para las plataformas digitales, donde consolidaron comunidades masivas y un arrastre global. El músico norteamericano Oliver Tree se encontraba en un momento de plena vigencia artística, acumulando cerca de 20 millones de seguidores en sus plataformas digitales. El artista se encontraba en territorio brasileño en el marco de su gira internacional, la misma que trajo su propuesta a Chile hace escasos días. Cabe recordar que el pasado 2 de junio, el intérprete estadounidense había concretado su esperado debut en el país con una masiva presentación en el Club Subterráneo, bajo el marco de su tour mundial “Love You Madly, Hate You Badly’s First World Tour”.

Por su parte, el trasandino Gaspar Prim, conocido universalmente en la red como “Gaspi”, se alzó como uno de los fenómenos de humor digital más disruptivos de Sudamérica con 7,5 millones de seguidores. El joven se hizo ampliamente conocido por sus irreverentes videos de bromas en las calles de Buenos Aires, escalando a la élite del internet hispanohablante. Su relevancia internacional quedó ratificada durante el año 2025, tras ser convocado para participar en el evento de boxeo aficionado La Velada del Año V, una de las transmisiones más vistas a nivel mundial, organizada por el célebre streamer Ibai Llanos en Sevilla, España.