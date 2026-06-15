Alberto Mayol: "Todo lo que no le funcione al Presidente Kast, va a derivar en Parisi"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, analizó los primeros tres meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El también cientista político aseguró que la administración actual aún “no tiene claro cuál es su alma principal” e indicó que hay tres representaciones distintas. “Un alma es la del Presidente y su segundo piso, que es conservadora, republicana, con un predominio de ciertos efluvios morales por sobre otro tipo de consideraciones. Luego tenemos al ministro Quiroz, que es un jugador solitario en el tablero, pero de gran influencia (…) Y tenemos un tercer jugador que también moviliza, que es el que es como la adicción del Gobierno, porque el gobierno tiene un personaje que es popular, que es el ministro Poduje”, explicó.

Sobre el ministro de Vivienda, indicó que “es un poco frenteamplista, tiene un énfasis independiente, autónomo y desvinculado al gobierno respecto a las redes sociales, pero más importante que eso, tiene un discurso antiempresa, que es una cosa muy sorprendente en el Gobierno. Un discurso antiempresa que es prácticamente, haciendo un análisis narrativo, idéntico al 2011 y en la discusión sobre el lucro versus los derechos sociales”.

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En términos generales, entonces, Mayol aseguró que “esas tres almas, uno no sabe cómo juntarlas. Mientras no se junten, uno no tiene claro cuál es la doctrina del Gobierno y esa oferta es confusa y probablemente es parte del problema”.

Se ha advertido una “falta de diseño” en el Gobierno actual y al respecto el también escritor aseguró que no hubo un “un trabajo de musculación del organismo propio del gobierno” en los meses previos asumir, por hacer una “post-campaña” comunicacional antes de llegar al poder.

Explicó que el expresidente Boric llegó con un diseño errático, pero llegó con un diseño, en esa línea, a su juicio, el Presidente Kast “tenía más posibilidades y más obligación de hacerlo (llegar con un diseño), porque era su promesa”. Al análisis anterior, Mayol sumó el de “la demanda”, que tiene que ver con lo que la ciudadanía espera de esta administración.

“El tema de la demanda tiene que ver con decir, bueno, la ciudadanía lo que está pidiendo está bastante claro y se le eligió para eso, lo que no le puede pasar es distraerse respecto a aquello. Lo que le pasó en los primeros dos meses y medio es que fue evidente que todo lo que se había dicho que había que hacer en los primeros días y no solamente el hacer, sino que el demostrar que tus equipos eran mejores que los de el presidente Boric (…) Y hasta hace un mes, el gabinete del presidente Kast era peor visto que el gabinete del presidente Boric”, indicó el sociólogo.

Como otro punto que se suma a la lectura de los primeros meses del Gobierno actual, planteó que “estamos en un ciclo político que destruye estructura, malestar social, que significa, básicamente, un principio de ilegitimidad fuerte en el sistema político y eso afecta por sobre todo a los gobiernos. Y el problema de esto no es que no se va a gestionar mejor o peor, sino que la idea es que no existe”.

Mayol vinculó lo anterior a la idea de “la falacia de la autoridad” y explicó que “es creer que porque yo tengo un cargo, tengo el poder. Y el cargo a veces queda vacío de poder y es lo que está pasando en la política chilena, no le pasa solo a este gobierno, le pasó al presidente Boric, le pasó en su momento a Sebastián Piñera, le pasó a Michele Bachelet. Esto ha venido pasando hace rato y eso le cuesta entenderlo al Gobierno”.

Las relaciones al interior del oficialismo

Respecto a las diferencias entre partidos y personeros en el mismo oficialismo, por ejemplo el rol disidente que ha jugado Renovación Nacional, el sociólogo planteó que le pasaba lo mismo al expresidente Sebastián Piñera respecto a la UDI, pero que “gestionaba el asunto. Entendía que una cosa es lo que yo pienso, creo y mi desconfianza y otra cosa es que yo tengo que gestionar aquello y cuando me demuestran que eso está teniendo cierto peso, mejor lo arreglo”.

“Yo tengo la impresión de que hay poca conciencia de la importancia de tener aquellas cosas básicas ordenadas, que le pasó un poco al Presidente Boric, pero aquí está pasando más intensamente”, aseguró Mayol. Ejemplificó con que en la coalición electoral era parte Johannes Kaiser (PNL) y cercanos, pero no así en el Gobierno.

“No puede ser que tú ocupes las coaliciones solamente como mecanismo electoral y no tenga un contenido, eso desordena el naipe. Luego la relación con los otros partidos efectivamente es lo que ha pasado con muchos presidentes que van y dicen ‘tengo que poner un par de UDIs, pero pongo los UDIs que me gustan, tengo que poner los partidos que yo quiero’. Es legítimo, pero eso no estructura la relación con los partidos, eso a la larga es perjudicial”, dijo.

La oposición

Sobre la situación actual de la oposición, Mayol diagnosticó una crisis en la izquierda, que no es solo en el país, sin embargo que “en el caso chileno es dramático y lo que está significando es que todo lo que no le funcione al presidente Kast, en este momento lo lógico es que va a derivar en Parisi”.

Indicó que no es solo la figura de Franco Parisi, sino que versiones de él. “Hay un lado de Johannes Kaiser que es muy Parisi y Johannes Kaiser se dio cuenta de que cuando él se alejó de ese mundo y se puso más de derecha, perdió votos, por lo tanto va a tratar de seguramente volver por ese fuero, en algún momento”.

Mencionó también a Iván Poduje, “que es una versión también de Parisi, que juega sin una estructura política convencional, y que va directo a los dolores, los anhelos de las personas abandonadas por la institucionalidad”.

“Los números de la izquierda no son espantosamente malos, porque tiene líderes, tiene rostros, tiene candidatos, y entonces siempre está ahí bordeando el 40%, y tú lo miras y dices, bueno, en términos cuantitativos es algo remontable. Pero ese no es el punto, el punto es que si tú no tienes un proyecto, una visión, una doctrina, una adaptación al presente, si no tienes un rol, no vas a poder jugar. Y ese es el problema que la izquierda tiene que resolver urgentemente”, aseguró el cientista político.