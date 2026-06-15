"Algunos buscan debilitar a Carabineros”: Gobierno da urgencia a proyectos para ampliar protección policial

El Gobierno anunció este lunes que pondrá urgencia a dos proyectos de ley orientados a reforzar la protección de Carabineros y la Policía de Investigaciones, en medio del debate que abrió la iniciativa presentada por diputadas del Partido Comunista para modificar aspectos de la Ley Naín-Retamal.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, luego de una nueva sesión del Comité Policial, instancia en la que participaron autoridades de las policías, Gendarmería y el Ejecutivo para revisar la situación de seguridad del país.

“Este lunes vamos a dar urgencia a dos proyectos para reforzar la protección de nuestras policías, aumentar las penas por atentado contra sus funcionarios y extender la legítima defensa privilegiada a las policías que estén de franco e intervengan ante un delito para proteger a terceros”, señaló Arrau.

La decisión se conoció días después de que parlamentarias comunistas impulsaran una propuesta para eliminar la legítima defensa privilegiada contemplada en la Ley Naín-Retamal. “La Ley Naín-Retamal fue un gran avance, pero precisamente cuando ese carabinero, ese gendarme, ese funcionario de la PDI o de otra institución porta su arma de servicio y ve un ilícito, también puede actuar efectivamente con esa legítima defensa privilegiada cuando va a defender a un tercero”, puntualizó.

Arrau defendió además el fortalecimiento de las atribuciones policiales y cuestionó las iniciativas que apuntan a modificar la legislación vigente. “Hay algunos que buscan debilitar la posición de Carabineros de Chile. Nosotros buscamos fortalecer la posición de nuestros uniformados, de nuestras fuerzas de orden y seguridad, porque ellos son quienes nos protegen y, por tanto, nosotros debemos protegerlos cada día más”, sostuvo.

Además, durante el balance semanal el ministro informó que los homicidios registraron una disminución preliminar de 13,7% respecto del mismo período del año pasado y destacó procedimientos recientes contra secuestros, narcotráfico y organizaciones criminales.

Pese a esos resultados, advirtió que el escenario sigue siendo complejo. “Todavía el país está lejos de recuperar la tranquilidad y los niveles que teníamos quizás hace una década”, afirmó.

Junto con estas urgencias legislativas, el Ejecutivo informó que continuará impulsando el proyecto que crea un Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos y la renovación del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur.