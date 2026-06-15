España tropieza ante Cabo Verde y firma la primera gran sorpresa del Mundial 2026

La selección de España comenzó con un inesperado traspié su participación en la Copa Mundial 2026 al empatar sin goles frente a Cabo Verde en la primera fecha del Grupo H, resultado que se transformó en la primera gran sorpresa del torneo.

La vigente campeona de Europa dominó la posesión durante gran parte del encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, pero nunca encontró la claridad necesaria para vulnerar el sólido planteamiento defensivo del conjunto africano, que disputa por primera vez una Copa del Mundo.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Luis de la Fuente asumió el protagonismo. Con Cabo Verde replegado en un esquema 4-5-1, España monopolizó el balón, aunque careció de profundidad y velocidad para generar peligro constante. Durante gran parte del primer tiempo, la única vía de desequilibrio llegó a través de Pedri, quien protagonizó una de las pocas acciones de riesgo con un centro que no pudo conectar Mikel Oyarzabal.

España no encuentra la llave. 🔐#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 15, 2026

La ausencia desde el arranque de Lamine Yamal y Nico Williams, ambos recuperados recientemente de lesiones, se hizo sentir en el ataque español. Sin el habitual desborde por las bandas, la Roja encontró dificultades para romper el bloque defensivo de los llamados “Tiburones Azules”.

Las mejores ocasiones llegaron en el tramo final de la primera mitad. Marc Cucurella, reciente incorporación del Real Madrid, lideró varias aproximaciones por la banda izquierda. La oportunidad más clara fue para Ferran Torres, cuyo remate se estrelló en el travesaño. En el rebote, Oyarzabal estuvo cerca de marcar de cabeza, pero el arquero Vozinha respondió con una gran intervención.

El guardameta caboverdiano volvió a convertirse en figura poco antes del descanso al desviar un cabezazo de Aymeric Laporte tras un tiro de esquina.

En el complemento el partido mantuvo la misma dinámica. España controló el balón, pero sin la intensidad suficiente para desorganizar a un rival que defendió con disciplina. Ante la falta de soluciones, De la Fuente recurrió a Lamine Yamal durante la pausa de hidratación de la segunda mitad.

La entrada del joven delantero generó entusiasmo en las tribunas y revitalizó momentáneamente el ataque español. Sus regates permitieron una ocasión para Marcos Llorente y posteriormente participó en una de las últimas jugadas de peligro, cuando habilitó a Dani Olmo, quien asistió a Oyarzabal para un remate que fue desviado al córner.

Cuando parecía que España podía encontrar el gol en el cierre, fue Cabo Verde quien estuvo más cerca de sorprender. En el minuto 90, Diney Borges conectó un cabezazo que obligó a una buena intervención de Unai Simón, evitando una derrota que habría sido histórica.

Con este empate, España deja escapar dos puntos importantes en el inicio del Grupo H y queda obligada a reaccionar en sus próximos compromisos frente a Arabia Saudí y Uruguay, mientras que Cabo Verde celebra un resultado histórico en el estreno mundialista más importante de su historia.