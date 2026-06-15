Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Junio de 2026


Fallece Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015

El reconocido periodista tuvo una trayectoria que abarcó revistas como Ercilla y Hoy, la dirección de La Nación, la presidencia del Colegio de Periodistas y un lugar en la Academia Chilena de la Lengua.

El reconocido periodista tuvo una trayectoria que abarcó revistas como Ercilla y Hoy, la dirección de La Nación, la presidencia del Colegio de Periodistas y un lugar en la Academia Chilena de la Lengua.

Nacional

Este 15 de junio falleció a los 88 años Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015, quien además cumplió un notable rol como defensor de la libertad de expresión en Chile.

Nació el 11 de junio de 1938. Periodista de la Universidad de Chile, entre 1959 y 1965 escribió en el semanario La Voz del Arzobispado de Santiago, luego trabajó en la revista VEA y en 1968 fue parte de la reformulación de la revista Ercilla, donde fue editor del área internacional y subdirector (1968 – 1977).

En 1977, junto a Emilio Filippi y la mayor parte del equipo de Ercilla, creó la revista Hoy. Fue director del diario La Nación entre 1990 y 1994. Se desempeñó como columnista del diario “El Sur” de Concepción, “La Prensa” de Curicó, “El Diario de Aysén” y “La Prensa Austral” de Punta Arenas.

Realizó clases de Periodismo Interpretativo en la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Santiago y Universidad de Concepción.

Hasta 2008 integró el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile y del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas. Entre 2008 y 2010 fue presidente de esta organización. En 2009 fue incorporado como Miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua.

Premio Nacional de Periodismo 2015

El jurado que eligió a Abraham Santibáñez estuvo compuesto por la Ministra de Educación Adriana Delpiano; el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi Véjar; el Rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui Raffo, en representación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH); el Presidente del Instituto de Chile, Rodolfo Armas Merino y el Premio Nacional de Periodismo 2013, Alipio Vera Guerrero.

Este reconocimiento fue otorgado por su “destacada trayectoria profesional, que incluye importantes aportes a la docencia universitaria y a la calidad del periodismo en Chile y su inclaudicable defensa de la libertad de expresión, de la responsabilidad profesional y de la ética periodística”.

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