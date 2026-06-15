Guerra en pausa, consecuencias activas: el acuerdo Irán-EE.UU. no frena el impacto en la agricultura

Guerra en pausa, consecuencias activas: el acuerdo en Oriente Medio no evitará el alza de alimentos que ya golpeará a Chile

Más allá del acuerdo y el optimismo: los efectos que persisten tras la guerra en Medio Oriente

Después de más de tres meses de guerra en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo sobre un memorándum de entendimiento que, a priori, marca un momento bisagra en el conflicto y acerca la paz a la región. Sin embargo, los efectos del conflicto no desaparecen con este acuerdo.

El optimismo de los mercados y los desafíos diplomáticos

Los mercados reaccionaron de inmediato. El precio del petróleo se desplomó más de un 4% promediando los $82 dólares, las bolsas asiáticos se dispararon y el optimismo se instaló rápidamente en el corto plazo. Pero tras esa reacción inicial hay una realidad mucho más compleja, la paz es todavía frágil, el acuerdo actual no resuelve el conflicto y tampoco revierte los efectos estructurales que dejó esta disputa bélica en la economía global y en el sistema alimentario.

Como advirtió el analista geopolítico Karim Sadjadpour, del Carnegie Endowment, “los mercados reaccionan a titulares, pero las economías reaccionan a realidades más profundas”.

Lo que se sabe del acuerdo alcanzado es que establece un cese de hostilidades y abre una ventana de 60 días para negociar un tratado más amplio. Incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense. No obstante, persisten diferencias importantes entre Washington y Teherán sobre los términos concretos de este primer acuerdo, especialmente en torno a los activos iraníes congelados.

Mientras tanto, Israel, que no participó de las negociaciones, dejó claro que no se sienten vinculados por este pacto. De hecho, las operaciones militares en Líbano han continuado incluso después del anuncio. El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló que “Israel actuará según sus propios intereses de seguridad”, palabras que han sido respaldadas por varios otros miembros del gabinete de gobierno.

Esto revela el primer punto clave: no estamos frente a una paz consolidada, sino ante una tregua condicionada y con múltiples frentes abiertos. Lo anterior es fundamental para entender por qué los mercados celebran, pero los fundamentos de la economía global no cambian al mismo ritmo.

Los impactos estructurales llegarán de todas formas

Aunque el petróleo cayó cerca de un 5% tras el anuncio, eso no significa que los precios energéticos vuelvan rápidamente a sus niveles previos al conflicto. Diversos análisis coinciden en que la normalización será lenta, debido a daños en infraestructura, disrupciones logísticas y un entorno geopolítico aún inestable.

Como explicó Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), “el jarrón está roto, el daño está hecho; será muy difícil volver a juntar las piezas”. A esto se suma que la inflación en economías clave, como Estados Unidos, rompió record al llegar al 4,2%, lo que limita el margen de acción de los bancos centrales.

Pero más allá del petróleo, el impacto más profundo y menos visible está ocurriendo en el sistema alimentario global. Y aquí es donde la advertencia es mucho más preocupante.

Durante estos más de tres meses de conflicto, el estrecho de Ormuz sufrió una interrupción casi completa y sostenida. Esto no solo afectó el suministro inmediato de petróleo, además de ser una importante vía para el crudo, también lo es para otros elementos como los fertilizantes. Esto alteró el calendario agrícola en distintas regiones del mundo y en agricultura, el tiempo lo es todo.

El director general de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Qu Dongyu, señaló que el mayor riesgo no es una escasez inmediata de alimentos, sino un shock en fertilizantes que impactará directamente en la producción futura.

“Cuando los fertilizantes no llegan a tiempo, el daño ya está hecho”, señaló Máximo Torero, economista jefe de la FAO. Los fertilizantes deben aplicarse en momentos específicos del ciclo agrícola. Si no llegan a tiempo, los cultivos simplemente rinden menos, independientemente de lo que ocurra después.

Dicho umbral crítico ya fue superado. La guerra duró más de tres meses, lo suficiente para afectar decisiones de siembra y fertilización en múltiples países. Como resultado, se proyecta una caída en los rendimientos agrícolas durante la segunda mitad de 2026 y también en 2027, junto con un aumento sostenido en los precios de los alimentos.

Los precios globales de fertilizantes han subido entre un 15% y un 20%, y en muchos casos los agricultores han reducido su uso o cambiado a cultivos menos intensivos. Esto genera un efecto en cadena, menor producción, menor oferta global y, por lo tanto, mayores precios. Menos fertilizante hoy significa menos alimentos mañana.

El impacto en la región y Chile

Este escenario tiene implicancias directas para América Latina y también para Chile. Aunque el país no depende directamente del petróleo del estrecho de Ormuz, sí depende enormemente de la salud de la economía global, y es altamente sensible a cambios en precios internacionales, costos logísticos y condiciones financieras.

El antecedente más cercano es lo ocurrido en 2022, tras la invasión rusa a Ucrania Chile registró un aumento cercano al 25% en los precios de los alimentos. Hoy, el riesgo de repetir un escenario similar está nuevamente presente, pero con una diferencia importante: los márgenes de los agricultores son más estrechos y el contexto global es más incierto.

El Banco Mundial ha señalado que “los shocks en fertilizantes tienen efectos prolongados que pueden extenderse por varias temporadas agrícolas”. Esto afecta especialmente a países importadores de alimentos o con alta dependencia de insumos externos, como es el caso de Chile.

En paralelo, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento global más bajo y una inflación aún elevada. Como indicó Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, “la economía global enfrenta un camino incierto, con riesgos persistentes que no desaparecerán rápidamente”. Esto implica un escenario de menor dinamismo económico y mayores presiones sobre los hogares. Es decir, incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno claro al escenario previo a la guerra.

El alto el fuego puede aliviar tensiones en el corto plazo, pero no elimina los efectos estructurales que el conflicto ya dejó. La economía global seguirá enfrentando presiones, y el sistema alimentario ya entró en una fase de ajuste que se extenderá en el tiempo.

Para Chile, esto significa convivir con un escenario de mayor incertidumbre, donde los precios de los alimentos pueden seguir al alza, los costos productivos —a pesar de la baja en bencinas— pueden seguir elevados y el crecimiento depende de factores externos que aún no se estabilizan.

En otras palabras, la guerra puede estar en pausa, pero sus consecuencias siguen plenamente activas, y en el caso de los alimentos, lo más complejo todavía está por venir.