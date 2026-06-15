Ignacio Briones por megarreforma: "No nos puede preocupar la responsabilidad fiscal solo cuando estamos en la oposición”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, expuso su visión sobre la megarreforma del Gobierno en la Comisión de Hacienda del Senado, instancia que desde la semana pasada ha recibido a distintas economistas, exautoridades y dirigentes para analizar el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Por su parte, el exjefe de la billetera fiscal reiteró su valoración a las medidas procrecimiento del proyecto,pero fue enfático en señalar que es “fundamental” contar con medidas de mitigación respecto al costo y riesgo fiscal de la iniciativa.

“A mí me parece que este proyecto de ley tiene medidas de progreso no solo muy buenas, sino que muy necesarias para el momento que vive el país, pero con esa misma fuerza planteo sin ningún tapujo que me parece que el proyecto requiere mitigar los costos y riesgos fiscales. No solo por una razón de fiscalidad, sino que también porque eso refuerza el poder reactivador del propio proyecto de ley, que es lo que todos queremos, supongo yo”, planteó Briones.

A modo de contexto, Briones explicó: “Acabamos de conocer el decreto fiscal con la senda planteada por el Ministerio de Hacienda. Incluso si se cumpliera esa senda, yo quiero hacer notar acá que en el Gobierno, con esos guarismos, terminaríamos con un déficit estructural (…) bastante parecido al 2,3% que tuvo el gobierno del presidente Boric en promedio. Y de hecho, es igual si uno hace el ajuste metodológico que el Gobierno incorporó en esta trayectoria, en este decreto. 2% de déficit estructural es grande”.

“Y es más, esa trayectoria que definió el Gobierno enfrenta riesgos y no es fácil de cumplir. Para darles un orden de magnitud, para cumplir con la trayectoria fiscal que fijó el Gobierno, esto implica que el gasto real anual, en promedio, crezca 0,6% al año. Yo eso no lo he visto en administraciones anteriores. No digo que sea imposible, pero sin duda es ambicioso y exigente. De hecho, el gasto debería caer 1,4% real el próximo año. Entonces, creo que está muy bien ponerse metas, esas metas igual tienen un déficit que es grande, pero enfrenta dificultades”, agregó el exministro.

En esa línea, Briones planteó que “sería valioso que tuviéramos acá un principio prudencial, estamos hablando de recursos de todos los chilenos”. Y explicó que el Ejecutivo ya aplicó este principio en el último informe de finanzas públicas, donde se sinceró que a través de la Ley de Cumplimiento Tributario no se recaudaría lo esperado.

“A mí me parece que eso es impecable, ese es el principio prudencial, no comprometer gastos respecto a un ingreso mucho mayor que el prudencial, y es lo que hace el Gobierno correctamente. Pero la misma métrica, la misma vara, aplica al caso de la discusión del proyecto de ley (la megarreforma). Acá tenemos incertidumbre sobre dividendos de crecimiento por distintas razones, me parece prudente no considerar a full esos dividendos de crecimiento como que fueran un valor seguro, sino que prudencialmente con algún guarismo intermedio”, dijo.

En cuanto a por qué es necesario mitigar los costos y riesgos fiscales, el exsecretario de Estado mencionó la credibilidad de nuestra regla fiscal y el “efecto reactivador” de la megarreforma, la que “depende en parte de la sostenibilidad fiscal”.

“Si la sostenibilidad fiscal no es creíble o genera dudas, bueno, esto contrarresta el incentivo a la inversión, porque los inversionistas son capaces de ver que esto arriesga revertir las medidas el día de mañana si es que tenemos un mayor déficit y eso anula, en parte, el crecimiento asociado a la rebaja de impuestos”, agregó el extitular de Hacienda.

Cuando hay mayor incertidumbre fiscal —expuso el economista— se “eleva la probabilidad de que ustedes tengan una disminución en la clasificación crediticia de Chile”. “A nivel personal, siempre es válido tomar riesgo con plata propia y hacer apuestas con dinero propio, pero a mí no me parece responsable hacerlo con las finanzas públicas, que al final son recursos de todos los chilenos”, subrayó.

“Insisto, se debe seguir un principio prudencial. Y una cosa, la responsabilidad fiscal no puede ser vista como izquierda o derecha, responsabilidad con Chile, punto. Y por lo mismo, no nos puede preocupar la responsabilidad fiscal, como parece ocurrir, solo cuando estamos en la oposición, nos tiene que ocupar siempre”, sentenció Briones.

Ministro Quiroz y el “kiosko”

A propósito del debate sobre los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que el presidente Gabriel Boric terminó su gobierno “dejando la caja en cero. O sea, administrando los últimos meses como si fuera un kiosko, con un nivel de liquidez que debió haber sido reflejado en una mayor deuda“.

Consultado sobre si su tono podría afectar la tramitación de la megarreforma, el titular de Hacienda respondió: “No, en absoluto, porque el tono fue absolutamente respetuoso y hablé con los datos, no con adjetivos ni con improperios ni nada que se le parezca, tampoco estridencia”.

“Hubo una crítica a mi lenguaje, pero mi lenguaje son los datos, yo hablé con los datos y los datos a estas alturas hablan por si solos”, agregó el ministro Quiroz.

El titular de Hacienda aseguró que siempre mantiene un “tono que busca ser adecuado, busca abrir acuerdos“. “Este fue un tema que yo no puse arriba de la mesa, fue un tema que levantó el expresidente Boric y yo contesté con datos. Si mantenemos la sobriedad y nos referimos siempre a los datos y no los adjetivos, yo no he criticado a nadie, no crítico al ministro anterior, sencillamente mostramos los datos”, agregó.