Israel anunció que mantendrá tropas en zonas ocupadas de Líbano pese a acuerdo impulsado por Estados Unidos

Horas después de que Estados Unidos anunciara un acuerdo provisional con Irán que contemplaba un alto al fuego en la región, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que Israel no retirará a sus tropas de las zonas que mantenía ocupadas en el sur de Líbano y defendió la permanencia militar como una medida necesaria para la seguridad del país.

Katz sostuvo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había transmitido esta posición al presidente estadounidense, Donald Trump, y a otras autoridades de Washington. Según indicó, la decisión contemplaba mantener la presencia militar en zonas consideradas estratégicas de Líbano, Siria y Gaza.

El secretario de Estado argumentó que esas áreas seguirán funcionando como zonas de seguridad destinadas a proteger la frontera israelí frente a grupos armados. En ese marco, señaló que las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán allí sin un plazo definido.

Asimismo, afirmó que en esos territorios se continuaría con la destrucción de infraestructura vinculada a organizaciones armadas, incluyendo instalaciones subterráneas y edificaciones utilizadas como bases operativas.

Las declaraciones se produjeron luego de que trascendieron detalles de un acuerdo provisional promovido por Estados Unidos e Irán que incluía medidas orientadas a reducir las hostilidades en distintos frentes de la región, entre ellos el sur de Líbano. Sin embargo, las autoridades israelíes dejaron en claro que mantendrían sin cambios su despliegue militar en los territorios bajo su control.