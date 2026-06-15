Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Junio de 2026


La primera baja del Mundial: Túnez despide a Sabri Lamouchi tras goleada 1-5 ante Suecia

La Federación Tunecina de Fútbol puso fin al ciclo de Sabri Lamouchi tras la dura derrota por 1-5 frente a Suecia en Monterrey. El DT deja el cargo con solo cinco partidos dirigidos y un balance negativo.

La Federación Tunecina de Fútbol puso fin al ciclo de Sabri Lamouchi tras la dura derrota por 1-5 frente a Suecia en Monterrey. El DT deja el cargo con solo cinco partidos dirigidos y un balance negativo.

Deportes

La Federación Tunecina de Fútbol anunció el despido del entrenador Sabri Lamouchi pocas horas después de la contundente derrota de la selección de Túnez por 1-5 ante Suecia, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo F, disputado en Monterrey, México.

Lamouchi había asumido el cargo en enero de 2026, tras reemplazar a Sami Trabelsi, quien también había sido cesado luego de la eliminación en la Copa África. Su ciclo al mando de los llamados “Leones de Cartago” se extendió por apenas cinco encuentros, con un registro de una victoria (1-0 frente a Haití), un empate y tres derrotas.

La caída ante Suecia terminó por precipitar su salida, en medio de un proceso que no logró consolidar resultados ni estabilidad para la selección tunecina.

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