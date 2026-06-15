Las "Diablas" debutaron en la Nations Cup con un meritorio triunfo ante Francia

Tremendo debut de la selección chilena de hockey sobre césped en la Nations Cup que se disputa en Nueva Zelanda. Las “Diablas” derrotaron por 2-0 a Francia, por el Grupo B de la competencia.

El combinado nacional se impuso este lunes al elenco galo gracias a los goles de Manuela Urroz, a los 11′, y de Fernanda Arrieta, a los 57′.

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Ahora, las chilenas volverán a la acción este martes, a las 03:00 horas de Chile, cuando enfrenten a las dueñas de casa, Nueva Zelanda, que vienen de vencer por 3-1 a Corea del Sur.

Después, las “Diablas” volverán a competir el jueves 18 de junio ante las asiáticas, a las 00:45 horas chilena.

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Consignar que este torneo entrega al campeón un cupo a la Pro League, la competición más importante del hockey sobre césped mundial, donde participan las mejores selecciones del planeta.