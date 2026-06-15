Postulantes podrán reconocer este lunes sus salas para la PAES de Invierno

Las personas inscritas para rendir la PAES de Invierno correspondiente al Proceso de Admisión 2027 podrán participar este lunes 15 de junio en la jornada de reconocimiento de salas organizada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre).

La instancia permitirá a los postulantes conocer con anticipación el establecimiento y la sala donde deberán presentarse para rendir la prueba, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar inconvenientes durante los días de aplicación del examen.

De acuerdo con la información entregada por el Demre, el reconocimiento de salas se efectuará entre las 12:00 y las 13:00 horas para la mayor parte del país.

En el caso de Rapa Nui, la actividad se desarrollará entre las 11:00 y las 12:00 horas, mientras que en las regiones de Aysén y Magallanes el horario establecido será entre las 13:00 y las 14:00 horas.

El organismo recordó que desde el pasado 12 de junio los locales de rendición se encuentran disponibles a través del Portal de Inscripción, donde las personas inscritas pueden acceder utilizando su usuario y contraseña.

Para conocer el establecimiento asignado, los postulantes deben descargar una nueva copia de la Tarjeta de Identificación, documento que contiene la información actualizada sobre el local donde rendirán la PAES de Invierno.

La jornada de reconocimiento de salas busca que los estudiantes puedan identificar previamente su sala de evaluación y planificar su llegada con anticipación, contribuyendo a un desarrollo más expedito del proceso de admisión universitaria.