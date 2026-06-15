Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Junio de 2026


Quiroz anuncia baja en precios de los combustibles tras apertura del estrecho de Ormuz

  • 15-06-2026
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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que las bencinas y los combustibles experimentarán una importante baja en sus precios a partir del jueves 18 de junio. Esta baja responde al acuerdo entre Estados Unidos e Irán y a la posterior reapertura del estrecho de Ormuz.

Según explicó el secretario de Estado, el pacto entre Washington y Teherán “es un cese al fuego por 60 días”. Quiroz recordó que cuando debieron anunciar la fuerte alza de las bencinas a mediados de marzo, aquello ocurrió por las consecuencias y los precios que el conflicto generaba en el petróleo a nivel mundial.

En este contexto, el ministro adelantó que “en el próximo decreto” el diésel debería registrar una disminución cercana a los $110 por litro.

Respecto a las bencinas, el jefe de la billetera fiscal afirmó que la baja “será algo similar”. “Vamos mirando siempre los precios internacionales. Ahora que la guerra está mostrando signos de que terminará, las bencinas bajarán”, agregó.

Quiroz señaló que este nuevo valor regirá durante al menos tres semanas. Los precios futuros dependerán del valor que tenga el petróleo a nivel global.

El ministro explicó que el vaivén del valor del petróleo siempre depende del precio internacional. “Siempre vamos mirando los precios internacionales”, manifestó.

Con esta reducción en los valores, “el diésel acumulará una baja de $200”, lo que representa un tercio del total desde el denominado “bencinazo” de marzo.

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El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.

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