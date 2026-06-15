RN impulsa agenda Naín-Retamal 2.0 y refuerza ofensiva tras proyecto del PC para modificar la ley

Luego de que diputadas del Partido Comunista ingresaran un proyecto para modificar la legítima defensa privilegiada contemplada en la Ley Naín-Retamal, Renovación Nacional presentó este lunes una nueva agenda legislativa orientada a reforzar el respaldo jurídico y político a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Desde el Monumento a los Mártires de Carabineros en el centro de Santiago, la directiva y parlamentarios del partido dieron a conocer la denominada agenda Naín-Retamal 2.0, un paquete de iniciativas que busca fortalecer la protección de los funcionarios policiales y aumentar las sanciones contra quienes los agredan.

Entre las propuestas figura el aumento de penas para quienes cometan atentados o maltrato de obra contra funcionarios policiales. También se incluyó la extensión de la legítima defensa privilegiada para efectivos que, estando fuera de servicio, intervengan ante un delito para proteger a terceros, iniciativa que ya recibió suma urgencia por parte del Ejecutivo.

El paquete legislativo se completó con medidas destinadas a ampliar los mecanismos de reconocimiento institucional para mártires de las policías y fortalecer las facultades preventivas de control y registro en zonas consideradas de riesgo.

El senador Andrés Longton sostuvo que la nueva agenda buscaba profundizar el camino iniciado con la Ley Naín-Retamal. “Hoy día junto a un grupo de parlamentarios vamos a impulsar la Ley Naín-Retamal 2.0 que busca fortalecer esa protección para que cuidemos como corresponde a nuestros policías y nunca más se ponga en entredicho ni se intente derogar una ley que ha significado tanta protección para nuestras policías, las víctimas y para la sociedad”, señaló.

En la misma línea, el diputado Eduardo Durán vinculó la presentación de las iniciativas con el debate abierto por el proyecto ingresado por el PC: “Cuando el Partido Comunista busca quitar atribuciones a nuestras policías, Renovación Nacional se pone del lado de la gente, se pone del lado de la seguridad y presenta una nueva batería de proyectos que van en la dirección de aumentar las penas y dar mayores facilidades para que la labor policial se ejecute con más seriedad”.

Durante la presentación de la iniciativa, también intervino Juan Carlos Retamal, padre del suboficial mayor Carlos Retamal, cuya muerte en 2022 dio origen a la legislación impulsada posteriormente por el Congreso, quien defendió el fortalecimiento de las herramientas de protección para los funcionarios policiales.

“Estamos trabajando en una ley para proteger a los funcionarios de Carabineros, funcionarios que son chilenos, que son trabajadores, que son padres de familia, que son ciudadanos igual que el resto”, manifestó.

La presentación de la agenda coincidió con el debate abierto por la moción parlamentaria impulsada por diputadas comunistas para modificar la legítima defensa privilegiada establecida en la Ley Naín-Retamal. Desde el Partido Comunista defendieron la iniciativa y descartaron que busque debilitar el trabajo policial.

La diputada y jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, sostuvo que el objetivo es revisar los efectos de la legislación tras tres años de aplicación. “Lo que nosotros estamos buscando es un debate democrático y finalmente si hay bancadas hoy día que no están en la posición de poder discutirlo, creo que también es importante que podamos ser muy naturales, sobre todo cuando estamos hablando de discrepancias y discusiones que se tienen que dar dentro del Congreso”, afirmó.

“Nosotros hemos presentado el legítimo derecho que tiene cada uno de los parlamentarios de poder revisar la legislatura cuando ya llevamos tres años al menos de la implementación de la Ley Naín-Retamal”, concluyó.