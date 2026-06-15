Sala Cuna Universal: Gobierno ingresa indicaciones con énfasis en implementación gradual y fiscalización estricta

El Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal para acelerar su tramitación legislativa.

Esta iniciativa busca eliminar la histórica barrera del artículo 203 del Código del Trabajo que por más de un siglo generó un costo adicional asociado a la contratación de mujeres en Chile.

“Las indicaciones que presentamos hoy eliminan ese impuesto con la creación de un fondo para sala cuna sobre la base de una cotización que desacopla el derecho a sala cuna del género del trabajador”, indicó el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau.

El objetivo principal es garantizar el empleo femenino, la conciliación laboral y el cuidado infantil a través de un sistema de cobertura universal y gradual, que permita más familias accedan al beneficio de sala cuna de forma equitativa.

“Hablar de sala cuna es hablar de conciliación entre trabajo y familia, entre el cuidado y la educación, que van en paralelo y también dice relación con la crisis de la natalidad que vive nuestra nación”, declaró el Presidente Kast.

Fin a una barrera histórica de 1917

La iniciativa sobre Sala Cuna Universal pone fin a una barrera histórica:

Eliminación del límite de contratación: actualmente, la ley exige sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras. La reforma elimina este desincentivo que afectaba la contratación de mujeres.

actualmente, la ley exige sala cuna solo a empresas con 20 o más trabajadoras. La reforma elimina este desincentivo que afectaba la contratación de mujeres. Impulso al empleo femenino: la evidencia económica demuestra que esta medida aumentará la participación de las mujeres en el mercado laboral.

la evidencia económica demuestra que esta medida aumentará la participación de las mujeres en el mercado laboral. Fomento a la corresponsabilidad: el beneficio promueve que el cuidado de los hijos sea una tarea compartida y apoyada por el Estado.

El nuevo Fondo de Sala Cuna

Se creará un fondo público que entregará un monto directo para financiar la sala cuna. Este valor se definirá por regiones, considerando los costos reales de cada zona del país. Para trabajadores dependientes, este fondo se sostendría con una cotización de cargo del empleador de 0,35%. En el caso de independientes, el pago operaría de forma similar a otros seguros sociales.

Reglas claras para las empresas

La propuesta también incluye reglas claras para las empresas:

Sin obligación de infraestructura: si no existe una sala cuna disponible en la zona, el empleador no estará obligado a construir o proveer una directamente.

si no existe una sala cuna disponible en la zona, el o proveer una directamente. Sin copago obligatorio: los empleadores no tendrán la obligación de realizar un copago extra para que los trabajadores accedan al beneficio.

los para que los trabajadores accedan al beneficio. Implementación gradual: el acceso de los nuevos beneficiarios se realizará de forma progresiva para asegurar que el fondo sea sostenible en el tiempo.

Fiscalización y resguardo de los recursos públicos

Para garantizar que los dineros lleguen a quienes realmente lo necesitan, el proyecto establece controles estrictos. La Superintendencia de Pensiones será la entidad encargada de fiscalizar el correcto funcionamiento del Fondo de Sala Cuna.

La ley aplicará duras sanciones, multas y la obligación de devolver los recursos a quienes entreguen datos falsos o busquen obtener el beneficio de forma indebida.

Además, una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad evaluará de forma permanente los costos y la viabilidad del sistema.