Sala Cuna Universal: los resquemores de la oposición y gremios parvularios ante las indicaciones del Gobierno

Cumpliendo con el plazo comprometido, este lunes el Gobierno presentó sus indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que se discutió ampliamente a fines del gobierno del presidente Gabriel Boric.

La administración de José Antonio Kast está proponiendo un acceso universal al beneficio, financiado a través de un 0,35% de cargo al empleador, que será totalmente compensado con una reducción al seguro de cesantía. De esa manera, señalan desde el Ejecutivo, el mercado laboral no se verá afectado.

Asimismo, se propone una gradualidad en la implementación de un total de cuatro años. Primero, se incorporará a las mujeres trabajadoras regidas por el Código del Trabajo que no recibían el beneficio por estar en empresas de menos de 20 trabajadores; y al final, en el año 4, a los padres trabajadores del sector público.

En la ceremonia en que se presentaron las indicaciones, el Presidente José Antonio Kast destacó que el Gobierno actuó bajo los principios de “responsabilidad” y “gradualidad”. En paralelo, también planteó sus reparos con otras políticas en materia laboral, que a su juicio, terminaron afectando las cifras de empleo.

“Cuando un Gobierno decide mal son las personas las que pagan las consecuencias. La decepción que sufren las personas cuando se legisla mal muchas veces es irreparable y lo hemos visto en el tiempo en distintas propuestas que han llegado a ser ley, con la responsabilidad compartida de muchos de los que estamos acá, porque se avanza y no se tiene ese trabajo que ha hecho el ministro del Trabajo en este tiempo, de conciliar distintas aristas”, indicó.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, se refirió al financiamiento del proyecto de Sala Cuna. De acuerdo al secretario de Estado, un factor que se tuvo muy presente fue el contexto fiscal “estrecho”.

“No teníamos recursos nuevos disponibles, por eso diseñamos una solución que no carga a las empresas ni a los trabajadores con costos adicionales netos. Es una cotización que se compensa con una reducción equivalente a la cotización al seguro de cesantía. Es decir, no hay un aumento en costos laborales”, explicó.

“Estamos hablando de la misma gradualidad”

En la oposición, el principal cuestionamiento fue la similitud entre las indicaciones que ya había propuesto el gobierno de Boric con la presentada por la actual administración. En esa línea, el diputado del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Trabajo, Nelson Venegas, señaló que considerando aquello, quizás no era necesario haber esperado tanto tiempo.

“¿Qué es lo nuevo? Estamos hablando de la misma gradualidad, el mismo soporte económico. Son cuestiones que se van a ir teniendo que hablar, pero no se entiende por qué haber demorado tanto esta discusión, por qué haber tenido que aplazar si en términos de titulares, a lo menos, es prácticamente el mismo proyecto”, sostuvo.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), también integrante de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans, expresó resquemores con la manera en que se puede ver afectado el seguro de cesantía, considerando que disminuirán sus fondos para destinarse a la sala cuna. Asimismo, pidió al Gobierno concretar una reunión con diputados de oposición sobre la materia.

“Voy a revisar el detalle, no quiero dar una respuesta sin la información adecuada, pero sí puedo decir que al menos tengo preocupación respecto al uso del seguro de cesantía, porque no vaya a ser que por usar el seguro de cesantía estemos quitándole el derecho a los trabajadores, por una parte, a tener su seguro cesantía, mientras estén en situación de falta de trabajo y, por otra parte, pongamos en duda que Sala Cuna tenga el financiamiento adecuado”, manifestó.

En respuesta a las críticas de la oposición, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que las indicaciones del Gobierno distan de las de la administración anterior porque darían viabilidad financiera al proyecto.

“El sello del Gobierno del presidente Boric fue establecer instituciones y beneficios que no se podían financiar y por eso el Estado está quebrado o prácticamente quebrado, para no caer en el error previo (…) La gran diferencia de estas indicaciones es que garantiza el beneficio para las mujeres trabajadoras de Chile, pero de una manera financiable y eso hace toda la diferencia”, remarcó.

Por otra parte, Ramírez relevó el aporte fiscal de 10 mil millones de pesos en los primeros dos años después de la publicación de la ley, y la promesa de que si los fondos provenientes de las cotizaciones son insuficientes, el Estado pondrá la diferencia.

Gremios de la Educación Parvularia

La respuesta de los gremios de la Educación Parvularia tampoco fue del todo positiva. Pese a que las dirigentas de Asociación Nacional de Funcionarias de Junji (Ajunji), la Asociación de administrativos, auxiliares, técnicos y profesionales de la misma institución (Aprojunji) y la Confederación Nacional VTF (que agrupa a los trabajadores de los jardines vía transferencia de fondos), reconocieron no saber el detalle de las indicaciones del Gobierno, sí cuestionaron el no haber sido incluidas en las decisiones del Ejecutivo.

La presidenta de la Confederación VTF, Clarisa Seco Tapia, acusó que no han sido “informadas, no hemos sido convocadas, no se nos ha preguntado ni solicitado alguna minuta de indicaciones respecto a cómo poder mejorar lo que tiene que ver con este proyecto de Sala Cuna. La verdad es que hemos sido totalmente invisibilizadas”, estimó.

La presidenta de Ajunji e integrante del Comité Central de la CUT, Silvia Silva, expuso a su preocupación porque se garantice el bienestar de niños y niñas y que no se pierda de vista la “perspectiva educativa”. “Este proyecto no puede venir a abrir la puerta al mercado para generar guarderías, para generar espacios de cuidados en el hogar, sino más bien, nosotros esperamos el fortalecimiento a todas las instituciones públicas. Que VTF, Integra y Junji sean las que lideren esta reforma tan importante”, aseveró.

Cabe mencionar que las indicaciones del Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal no obliga a las empresas a contar con sala cunas propias para los hijos de sus trabajadoras.

Justamente, requerido sobre cómo se garantizará el acceso a la sala cuna con tal disposición, el ministro Rau indicó que en la medida en que se requieran más cupos de sala cuna “necesitaremos también que más actores privados se vayan incorporando, no solo Junji, Integra, que por supuesto que son importantes para la red, pero también actores privados”.