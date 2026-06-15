Sermig denuncia posible tráfico de menores vinculado a vuelos chárter desde Haití

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó una denuncia penal por presunto tráfico de menores vinculado a los vuelos chárter desde Haití, tras detectar que al menos 12 adultos ingresaron al país en reiteradas ocasiones como supuestos responsables de grupos de niños sin tener vínculos familiares con ellos.

La denuncia fue presentada este lunes ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. La acción judicial responde a los antecedentes que reveló un reportaje de Radio Biobío sobre los vuelos chárter provenientes de Haití que arribaron al país entre enero y octubre de 2025. Aquella investigación periodística expuso graves falencias en el ingreso de niños haitianos y vuelos autorizados bajo sospecha.

El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, firmó la denuncia con el objetivo de aportar antecedentes para esclarecer un eventual delito de tráfico de menores. El organismo acompañó seis documentos con información recabada durante las fiscalizaciones que realizó.

De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, las inspecciones en conjunto con la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones permitieron detectar que al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, ingresaron de forma reiterada al país. Estas personas se presentaban como supuestos responsables de grupos de entre dos y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos.

Sin embargo, según los antecedentes que reunió el servicio, dichos adultos no mantienen vínculos familiares ni de consanguinidad con los menores. Tampoco cuentan con las autorizaciones que exige el artículo 28 de la Ley de Migración y Extranjería.

En este contexto, el Sermig advirtió que la situación vulnera los derechos y el interés superior de los niños. El servicio estima que los hechos podrían configurar el delito de tráfico ilícito de migrantes en carácter reiterado, delito contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal.

La presentación judicial apunta a los adultos que figuraban como acompañantes de los menores, además de las aerolíneas, las agencias de viajes y quienes eventualmente resulten responsables.

“Es posible que estemos frente a la comisión de un ilícito previsto y sancionado en nuestro Código Penal”, señala el documento ingresado al Ministerio Público. La denuncia también solicita la realización de las diligencias investigativas que se estimen pertinentes.

La denuncia ocurre después de que Radio Biobío revelara este lunes una serie de irregularidades vinculadas a los vuelos chárter procedentes de Haití. Estos vuelos ingresaron al país bajo la figura de reunificación familiar.

La investigación periodística dio cuenta de las observaciones que realizaron organismos fiscalizadores y de la incertidumbre sobre el paradero de varios menores que arribaron a Chile en esos vuelos. También reveló cuestionamientos sobre las autorizaciones otorgadas para concretar los viajes.

Cabe recordar que entre enero y abril de 2025 aterrizaron en Chile diversos vuelos chárter provenientes de Haití. Estos trasladaban un elevado número de niños y adolescentes entre sus pasajeros, todos bajo la premisa de reunificación familiar.