Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de Junio de 2026


Suspenden clases en colegios de Cerrillos por incendio en planta de neumáticos

El siniestro afecta a la empresa de reciclaje de neumáticos "Transformaciones Sustentables", ubicada en Piloto Acevedo con Pedro Aguirre Cerda. Las autoridades locales llamaron a colegios particulares y particulares subvencionados a evaluar la misma medida preventiva.

El siniestro afecta a la empresa de reciclaje de neumáticos "Transformaciones Sustentables", ubicada en Piloto Acevedo con Pedro Aguirre Cerda. Las autoridades locales llamaron a colegios particulares y particulares subvencionados a evaluar la misma medida preventiva.

Nacional

La Municipalidad de Cerrillos anunció esta mañana la suspensión de clases en todos los colegios públicos de la comuna, debido a la contaminación generada por el incendio en una planta de neumáticos, que se mantiene contenido pero con dos focos activos.

“Tras las gestiones realizadas por el alcalde Johnny Yáñez y el Director Ejecutivo del SLEP Santa Corina, se suspendieron las clases en los establecimientos públicos de Cerrillos para este lunes 15 de junio”, expresaron en un comunicado.

“Además, se ha sugerido a los establecimientos particulares y particulares subvencionados evaluar la misma medida preventiva“, informó la municipalidad.

“Esta medida preventiva se adopta en consideración a la emergencia que afecta a Cerrillos y a las condiciones ambientales de esta situación, con el objetivo de resguardar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y asistentes de la educación y comunidades educativas”, añadieron.

El siniestro afecta a la empresa de reciclaje de neumáticos “Transformaciones Sustentables”, ubicada en Piloto Acevedo con Pedro Aguirre Cerda. En el lugar sigue el trabajo de Bomberos para extinguir completamente el fuego que consumió cientos de neumáticos apilados en el interior.

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