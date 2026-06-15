Waikil presenta "Kiñewküleiñ": disco de la memoria sonora que habita el territorio mapuche

Más que el lanzamiento de un disco, se trata de una invitación a escuchar parte de la sabiduría mapuche. El próximo 16 de junio a las 18 horas en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, el músico, investigador y cultor mapuche, Jaime Cuyanao, más conocido como Waikil, propone una antesala al Wiñol Tripantü con la presentación en vivo de su más reciente trabajo discográfico: Kiñewküleiñ, obra dedicada íntegramente al ayekan, expresión sonora fundamental dentro de las prácticas ceremoniales y cotidianas de la cultura mapuche.

El encuentro comenzará con un nütram (conversatorio) abierto al público, espacio de intercambio y reflexión en torno a la música mapuche -ayekan- y los procesos de revitalización cultural que dan origen a esta obra. Contará con la presencia de la autoridad tradicional mapuche Machi Silvia Calfuman, del pifülkatufe Fernando Cayuqueo, y el profesor de música y productor musical Filutraru Paillafilu.

Además, asistirán intérpretes y cultores provenientes de distintas comunas de la Región Metropolitana y Wallmapu, quienes compartirán en escena esta práctica musical que permanece viva, gracias a la transmisión de conocimientos entre generaciones, la vigencia de los espacios ceremoniales y el trabajo de quienes continúan fabricando instrumentos tradicionales mapuche.

Kiñewküleiñ, cuyo nombre que en mapuzungun se traduce como “somos uno”, surge de una investigación del autor desarrollada durante más de tres años en torno al ayekan y sus distintas manifestaciones. En la tradición mapuche, el ayekan no se limita a una expresión musical: es una experiencia colectiva de conexión espiritual, una fuerza sonora que acompaña ceremonias como el Nguillatun, el Machitun, el Palin, el Eluwün y el Wiñol Tripantu, entre otros, donde el aukiñ (sonido) de los instrumentos y las personas que lo tocan, conforman un único cuerpo sonoro, orientado al fortalecimiento del espíritu, la comunidad y el feyentun (creencia).

“Cuando se hace ayekan, el aukiñ de los instrumentos mapuche nos lleva a estar concentrados en una misma presencia y una misma fuerza, es parte de lo que significa Kiñewküleiñ”, explica Waikil. “Cuando suenan los instrumentos mapuche en una ceremonia, todos pasan a formar parte de un mismo cuerpo sonoro. El ayekan genera esa unidad.”

PETU MOGELEIÑ TAIÑ AUKIÑ (Siguen vivos nuestros sonidos)

Compuesto por doce piezas, el disco recorre distintas expresiones instrumentales y ceremoniales presentes en la tradición musical mapuche. Temas como Küpamün (Kull Kull), Traltriw (Pifülkatun), Puel Purun (Kultrung), Matetun (Trompe) y Wütan (Trutruka), estructuras musicales solistas, que dialogan con las composiciones trabajadas en forma colectivas, como Wiñol Tripantü, Koneltun, Newentuleymün y Nguillatun. El recorrido sonoro propone una escucha que transita entre instrumentos, ceremonias, memorias y territorios, revelando la riqueza y vigencia de la música tradicional mapuche.

Cada uno de los invitados e invitadas que acompañan en esta obra, son reconocidos por poseer un profundo conocimiento del instrumento mapuche que interpretan, convirtiendo la pieza musical en una instancia excepcional, -como dirían los mapuche más viejitos- “para alegrar el piwke (el corazón)”, escuchando reunidos distintos sonidos y saberes que habitualmente circulan en ceremonias, encuentros comunitarios y espacios de transmisión cultural.

Desde esa perspectiva, la obra se presenta como “la memoria sonora que habita el territorio mapuche“, reconociendo la presencia mapuche contemporánea que transita la ruralidad del territorio mapuche y la periferia de las distintas comunas de la ciudad de Santiago, con sus múltiples formas de expresión.

Jaime Cuyanao lleva más de dos décadas desarrollando un trabajo que articula creación musical, documentación audiovisual, investigación sobre la música mapuche y fortalecimiento de la memoria cultural en contextos rurales y urbanos. Su obra constituye además una reivindicación de los instrumentos tradicionales mapuche -ayekawe- , y de las personas que continúan elaborándolos. Muchos de los instrumentos presentes en la grabación fueron construidos por cultores mapuche quienes mantienen vigente un conocimiento ancestral a pesar de las transformaciones territoriales y la creciente dificultad para acceder a las materias primas de fibra vegetal.

Esa investigación fue también una línea permanente dentro del trabajo de Waikil. Durante los últimos años desarrolló registros audiovisuales, entrevistas y documentales vinculados a la memoria cultural mapuche, integrando música, archivo e investigación en una práctica artística que busca fortalecer y difundir estos conocimientos desde una mirada contemporánea.

La carátula del disco también añade una capa de significado. La imagen corresponde a una fotografía realizada mediante la técnica del colodión húmedo, procedimiento utilizado durante el siglo XIX en numerosos registros etnográficos de pueblos originarios alrededor del mundo. La fotografía fue tomada hace siete años por una pareja de fotógrafos franco-chilenos (Ritual Inhabitual) y posteriormente exhibida en Francia, París, en el Musée de I’Homme.

Al recuperar esa imagen para la portada de Kiñewküleiñ, Waikil propone una reflexión sobre las formas históricas en que los pueblos originarios fueron observados y representados desde Europa, resignificando aquella mirada desde el presente. La fotografía deja de ser un objeto de observación para convertirse en una afirmación de existencia, memoria y continuidad cultural, vinculada a las sonoridades que hoy siguen habitando tanto los territorios ancestrales, como los espacios urbanos.

El disco fue grabado y masterizado por Adolfo Rodríguez Kaulen y Aure Quintanal en el estudio Santuario Sónico; también cuenta con registros de Christian Mella en el Centro Cultural de Padre Las Casas. La obra reúne distintos sonidos e instrumentos del mundo mapuche interpretados en su mayoría por Jaime Cuyanao / Waikil, junto a una amplia red de colaboradoras y colaboradores.

Entre ellos: la autoridad tradicional Machi Silvia Calfuman en el kultrung; Mulfen Melillan en el tayül; Filutraru Paillafilu, Axel Paillafilu y Pablo Porma en la trutruka; Cristofer Collio (Ketrafe), Fernando Cayuqueo, Guillermo Malil, Ricardo Malil, Pedro Cayuñir, Bastián Paillafil y Gerardo Mella en la pifülka, junto a los diversos toquidos en kull kull, pawpawün, trompe, kazkawilla y otros instrumentos presentes a lo largo de la obra. El diseño de la carátula corresponde a Guadalupe Estudio.

Con Kiñewküleiñ, Waikil presenta por primera vez un trabajo dedicado exclusivamente a la música tradicional mapuche. Un disco que reúne sonidos, oficios, memoria, territorios y formas de comprender la cosmovisión mapuche, que se mantienen vivos a través de la música, el ayekan.